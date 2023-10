Este jueves, la Corporación Santiago 2023 desarrolló un emotivo homenaje en el Hotel de la Familia Panamericana, en Santiago, a ocho días de la inauguración de los Juegos Panamericanos que organiza por primera vez en nuestro país.

El ceremonial se desarrolló para honrar a quienes trabajaron para que Chile fuera electo hace seis años como la sede del principal evento continental, en Praga.

Por dicho contingente fueron destacados José Antonio Giordano, Carolina Bergeon, Pedro Lira, Ricardo Elizalde, Nicole Sáez, Pablo Squella, Claudio Orrego, Miguel Angel Mujica, Neven Ilic y Michelle Bachelet.

“Agradezco este reconocimiento a quienes jugamos distintos roles. Esta fue una política de Estado. Me tocó tomar la decisión de postular y aunque el Ministro de Finanzas me dijo entonces que no había plata, la decisión fue postular. Tres gobiernos han trabajado en esto, vamos a tener un espectáculo maravilloso y espero que apoyemos a nuestros atletas“, apuntó la exmandataria tras el reconocimiento de la Corporación Santiago 2023.

Pauline Kantor, Miguel Angel Mujica, Alberto Vargas, Aquiles Gómez, Carl Samzig, Francisca Castro, Cecilia Pérez y Sebastián Piñera estuvieron también en el homenaje al ser quienes desarrollaron la Corporación Santiago 2023.

“Un país de deportistas le hace bien al cuerpo y al alma, nos enseña valores. Esos valores no sólo valen dentro del campo, sino también en la vida cotidiana. Aprovechemos estos juegos para transformar el país en un país de deportistas”, remarcó quien dirigió al país al momento de tomar el relevo tras Lima 2019.