El Bicentenario de La Florida es confirmado como sede de la ceremonia de clausura de Santiago 2023

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, firmaron un convenio para que el Estadio Bicentenario sea sede de la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos el próximo 5 de noviembre.

“Agradecer al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por este tremendo gesto que hizo con nosotros. Hace menos de una semana lo llamé y le dije que teníamos mucho interés por venir a la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos”, comentó Mayne-Nicholls en la instancia.

En esa línea, explicó que “teníamos la necesidad de tener un recinto más amplio, porque lo íbamos a hacer en Cerillos, pero la demanda era tan grande que necesitábamos otro lugar. Lo que más me impresionó del alcalde es cuando me dijo que en un proyecto donde está involucrado todo el país, nosotros no podemos cobrar”.

“Le agradezco el gesto de prestarnos el estadio y el compromiso. Si bien en los Juegos Panamericanos no tenemos ninguna actividad deportiva acá, el tener la clausura acá nos significa muchísimo por la gran comuna que es La Florida y darle la oportunidad a mucha gente de poder asistir a la ceremonia final”, agregó el director ejecutivo de Santiago 2023.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comentó que “nos sorprendió cuando Harold nos llamó la semana pasada por el hecho de tener este problema de aforo y decirle solo una corrección fraterna, no hay que dar las gracias nunca por hacer lo correcto por Chile”.

“Este estadio no le pertenece a ningún alcalde. Los estadios de Chile le pertenecen a todos los chilenos. Hoy día en una causa como es darle cierre a los Juegos Panamericanos. Si había un problema, como no lo íbamos a cuadrar”, agregó.

Finalmente, la autoridad señaló que “nos ponemos a disposición hoy, mañana y pasado mañana. De modo tal que esta sea la casa de los Juegos Panamericanos y que lo hagamos con mucha alegría y esperanza. Por eso dijimos que sí, porque es decirle sí a un Chile que necesita desesperadamente causas de unidad”.