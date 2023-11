“Ojo con los síntomas”: bombero relata cómo es sufrir un infarto a través de TikTok

¡Wow, estoy vivo! comenzó relatando Marco Loyola, bombero voluntario de la 1ª Cía Concepción, a través de un video que subió a TikTok para detallar sobre el día que sufrió un infarto cardiaco.

“Hace un par de días me infarté. Ese día, 26 de octubre, estaba haciendo una clase de crossfit entre las 1 y las 2 de la tarde, una hora, bien tolerada. Me sentía súper bien, después de eso me fui a duchar a la bomba a mi compañía de bomberos que queda a una cuadra de ahí”, siguió contando.

En esa línea, Loyola agregó que posteriormente le llegó una alarma a su celular para atender un rescate en Concepción. “Un rescate difícil, así que me tocó trabajar harto. Terminé el rescate, me subo a la bomba y me marié mucho. Ahí dije bueno, tomé desayuno temprano, no he comido nada, tuve una clase entera de crossfit más el rescate, así que me bajó la glicemia“, detalló.

“Me fui a duchar y cuando estaba saliendo de la ducha, sentí una opresión en el pecho. Te lo juro, como si tuviese una vaca sentada arriba mío. No se me durmió la mano derecha e izquierda, ni sintomatología TM ni nada. Fue solamente la opresión y el dolor muy fuerte en el pecho”, agregó el bombero.

“Lo bueno es que no dudé”

Asimismo, aseguró que “lo bueno es que no dudé“. “Supe de inmediato que esto era un infarto. Llamé al SAMU con calma. Les dije que me estaba infartando, que no era una crisis de pánico. Y llegaron como en 7 minutos. Llegó una amiga que es reanimadora. ¡Que suerte!, porque el monitor no arrojó nada.

“Igual me creyó, así que nos fuimos al sanatorio alemán de Concepción. Me toman el electro, aparece el infarto, así que corriendo a pabellón. Y wow, ¡estoy vivo!(…) Ojo con los síntomas chiquillos, no hay que dudar“, concluyó Mario Loyola.

¿Qué dice el Minsal?

Por otro lado, cabe destacar que, de acuerdo a información entregada por el Ministerio de Salud (Minsal), la principal causa de muerte en la población adulta chilena, son las enfermedades cardiovasculares.

Entre los principales factores de riesgo se encuentra el tabaco, un desequilibrado régimen alimentario y la falta de actividad física. Al respecto, el Minsal reveló que “hay consenso que el ejercicio físico aeróbico moderado al menos 5 veces a la semana por 30 minutos” ayuda a prevenir un infarto cardiaco a largo plazo.