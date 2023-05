¿Por qué es peligroso comprar medicamentos en la feria? El Doctor Chef nos explica

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva visita del Doctor Chef, Óscar Barrera Marengo, quien nos habló sobre la compra de medicamentos en ferias libres.

“Existen medicamentos de uso prohibido que venden en la feria, sobre todo en Franklin. Cuando uno llega en el principal galpón, el Víctor Manuel, ahí, en una esquinita, están todos los remedios”, describió el columnista del espacio radial.

Respecto a esta práctica, el doctor Óscar Barrera aseguró que “es lo más peligroso que existe”. “Hay medicamentos que son reales y otros que son placebos dentro de esta venta. Hay unos que son la pura caja y te meten unas pastillitas de talco o son la caja vacía nomás”, aseguró.

Por qué no es recomendable la compra de medicamentos en ferias libres

De acuerdo al Doctor Chef, la obtención de remedios en estos espacios son una total “ruleta rusa”.

“¿Por qué no se debería hacer esto? Porque hay fármacos que son más de uso libre y hay otros que son con receta. Los de uso libre es porque sus efectos adversos son más leves, y son para afecciones más comunes. Por ejemplo, me duele la cabeza y me tomo un paracetamol”, dijo.

“¿Qué pasa, por ejemplo, con el ibuprofeno o el ketoprofeno? Estos tienen un efecto anti inflamatorio, sirven para el dolor y para la fiebre. En términos fisiológicos, el riñón está compuesto por glomérulos, que son un montón de arterias chiquititas. Los AINES (Antiinflamatorios no esteroidales) aprietan la arteria que entra y si uno lo toma repetidamente, la aprieta tanto que se termina en falla renal”, alertó el médico.

Sobre la automedicación

Uno de los clásicos de estos días, que comienzan a ser más helados, es tomarse un antigripal en polvo. Sin embargo, su ingesta excesiva no sería recomendable, pero no por una potencial peligrosidad, sino que por su poca efectividad

“La gente se lo toma cuando está a punto de resfriarse, por si acaso, pero no sirve de nada. Aunque no va a pasar nada, porque tiene paracetamol que es superbuen remedio e innocuo. Pero no servirá de nada”, aseguró.

En esa misma línea, el Doctor Chef habló sobre el uso de antibióticos. “Son para bacterias, pero la gente lo ocupa para cualquier cosa que sea con virus. ¿Hacen efectos en el virus? No. Y ¿hay remedios para los virus? Tampoco”, aseguró.

¿Y cuál es el problema con los antibióticos? De acuerdo al profesional de la salud, “cuando uno trata una bacteria con un antibiótico, la bacteria de por sí desarrolla cierta resistencia”.

“Cuando uno usa indiscriminadamente antibióticos, la bacteria va generando defensas. Ahí van desarrollándose las bacterias multirresistentes, que ningún antibiótico las mata y hacen infecciones. Ahí no queda más que meterle colistín a la sangre, que es básicamente detergente”, explicó.