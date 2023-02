No la han podido diagnosticar: niña de cuatro años tiene fiebre hace cuatro meses

La pequeña de cuatro años, quien vive en la ciudad de Corrientes, al noreste del país trasandino, tiene fiebre hace cuatro meses y los médicos no han podido dar con un diagnóstico.

Verónica Rivero, madre de la pequeña de cuatro años, afirmó al medio trasandino TN que la situación de Isabella llegó a un punto dramático. “Había momentos en que no nos reconocía por la fiebre. Orinaba sangre. Episodios rarísimos“, dijo la mujer.

Cuando comenzaron los síntomas de Isabella, la madre de la menor, la llevó al médico, pero este no pudo dar con lo que tenía la niña, por lo que fue vista por otros dos profesionales, quienes tampoco pudieron determinar el origen de los dolores de la pequeña. El último de ellos le recomendó que viajara a Buenos Aires para tratarla.

“Solo por la noche tiene fiebre, durante el día está decaída y con dolores de cabeza. Pero fiebre solo a la noche. Nunca dieron con un diagnóstico puntual. Algunos dicen que tiene Lupus”, comentó Verónica.

A veces desconoce a su mamá

La madre de la menor agregó: “(Isabella) no entiende nada, llora mucho y pide que le deje de doler la cabeza. Se queja de los dolores, y en los momentos febriles pierde el conocimiento. Hay veces que no sabía que era su mamá y lloraba y me decía que quería estar con su mamá”.

Actualmente, la pequeña consume más de cinco medicamentos para calmar sus dolores. Sin embargo, cabe mencionar que a la pequeña le han recetado algunos medicamentos que no ha podido tomarlos debido a su corta edad.

Tanto la madre como el padre de la menor dejaron de trabajar para dedicarle el tiempo a su hija y por lo mismo han tenido que recabar dinero para costear los exámenes a través de sorteos y la venta de comida.