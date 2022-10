Ante un nuevo Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, especialista asegura que “es la segunda causa de muerte y discapacidad en Chile”

El doctor Pablo Lavados conversó con La Prueba de ADN en la antesala del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular que se conmemora este sábado 29 de octubre.

Es importante tener claridad sobre este tema, ya que esto se ha convertido en una de las principales causa de muerte. Pero, si hay tratamiento oportuno, se podría evitar,

El también presidente de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas indicó que “más del 90% de los ACV, Accidentes Cerebrovasculares, se pueden prevenir“.

“Los factores de riesgo que son conocidos se pueden controlar”, explicó, haciendo referencia a la hipertensión, que es “el primer factor de riesgo; tener la presión alta. Hay que tomársela, mantenerla baja, preocuparse de comer con menos sal”.

Siguiendo la línea de esto último, puntualizó en las “dietas poco saludables, la obesidad, el sedentarismo“. También destacó la influencia de “la diabetes, el colesterol elevado, sobre todo el malo“.

Otros hábitos que tienen impacto directo son “fumar, beber en exceso“. Si bien Lavados sostiene que son “factores de riesgo que son controlables y tratables”, añade que “desgraciadamente en nuestra población algunos lo desconocen (…) y otros simplemente no los consideran”.

La dimensión de esta enfermedad

Profundizando en la gravedad y los fríos números que reflejan los ACV, el doctor señaló que “es la segunda causa de muerte y discapacidad en Chile desde hace muchos años y se mantiene en ese lugar, independiente de las pandemias”.

“40.000 chilenos al año tienen un ataque cerebrovascular al año y 10.000 falleces. Unos 20.000 quedan con algún tipo de secuela. Es una endemia muy grande“.

Bajo este contexto, asegura que “hay mucho que avanzar en esto, en identificarlo, en tratarlo en urgencia, en extender la red de los ataques cerebrovasculares a todo el país… Tenemos mucho camino que hacer“.

Tratamientos de los ACV

Más allá de las cifras y la realidad nacional, es importante remarcar que un accidente cerebrovascular se puede llevar o tratar de buena manera, siempre y que se haga a tiempo.

Pablo Lavados explicó que hay “tratamientos tanto para los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son los que se producen cuando se tapa una arteria, como los hemorrágicos, cuando se rompe una arteria”.

En este sentido, el doctor profundizó explicando que “son enfermedades de las arterias del cerebro“, para los cuales efectivamente hay tratamientos.

En rigor, “sirven en la medida en que uno los aplica precozmente; antes de 4,5 hasta 6 horas, muy pocos casos después de eso. Entonces hay que reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular”.

¿Cuáles son los síntomas?

“Pérdida brusca, súbita o repentina de la fuerza de la cara, o de un brazo. No poder elevar un brazo, no poder mover la mitad del cuerpo, no poder hablar bien en forma brusca. A veces, no poder ver hacia un lado del campo visual, o un dolor de cabeza que es el más fuerte”.

“Esos síntomas debieran hacernos sospechar de un ataque cerebrovascular en nosotros o en la persona que tenemos en frente”, enfatizó el especialista.

Ante esto, rápidamente hay que acudir a un centro de salud, pero lo importante, según señala el doctor, es que “tenga capacidad de resolución; que son los centros de salud con scanner, porque hay que distinguir estos dos tipos de accidentes cerebrovasculares, porque se tratan distinto”.