Durante la jornada de este jueves 8 de septiembre, desde la Familia Real anunciaron el fallecimiento de la Reina Isabel II, la monarca con el mandato más largo en la historia del Reino Unido.

La noticia rápidamente impactó en territorio británico y en el resto del planeta. Mientras que en el mundo del fútbol, los clubes de Inglaterra manifestaron el dolor que provoca esta importante pérdida y entregaron sus condolencias.

Manchester United, el equipo más ganador en la historia de la Premier League, señaló: “El club comparte el dolor de toda la nación tras el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II”.

Manchester City, actual campeón del fútbol inglés, indicó: “El club desea expresar sus más sinceras condolencias a la Familia Real tras el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. La dedicación y el servicio de Su Majestad han sido ejemplares y nos unimos a nuestro país y a la Comunidad en el duelo por su pérdida”.

En tanto, el Arsenal, uno de los cuadros más importantes de Londres, expresó: “Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina. Junto con muchos de nuestros seguidores hoy, nos tomaremos un tiempo para llorar y reflexionar sobre la increíble vida y el servicio dedicado de Su Majestad”.

Otro gigante de Londres es el Chelsea, quien mencionó: “El club se entristece profundamente al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Nos unimos a los que están de luto en el Reino Unido y en todo el mundo. Nos gustaría enviar nuestras condolencias a la Familia Real y a todos los afectados por esta triste noticia”.

En la segunda división de Inglaterra también hubo reacciones, como la del Blackburn Rovers de Ben Brereton: “Todos en el club están profundamente entristecidos por el fallecimiento de SM la Reina Isabel II. Nuestros pensamientos están con la Familia Real en este momento y nos unimos a la nación en el duelo por su pérdida. Descanse en paz, Su Majestad”.

Por su parte, el Norwich de Marcelino Núñez emitió lo siguiente: “Todos en Norwich City están profundamente entristecidos por el fallecimiento de Su Majestad la Reina. Nuestras más profundas condolencias y pensamientos están con la Familia Real y todos los afectados en este momento. Que descanse en paz”.

