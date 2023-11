“Tengo pesadillas todos los días”: vecino cortó sus dedos con hacha como venganza por negarse a tener relaciones sexuales

La víctima identificada como Mirsa Ojeda Torres, de 35 años, reveló en conversación con La Cuarta, las graves secuelas que enfrenta tras la brutal agresión que sufrió en el año 2019, en Puerto Montt.

Recordemos, que el viernes 24 de mayo de dicho año, un sujeto identificado como José Zúñiga Argel atacó con un hacha a Mirsa, luego que negarse a tener relaciones sexuales en una cita. La mujer resultó con dos dedos amputados, además de fracturas en sus vértebras y cráneo.

Actualmente, a más de cuatro años del ataque, Mirsa Ojeda enfrenta serias secuelas. “No puedo llevar una vida normal por la pérdida de mis dedos. Yo tuve una fractura súper grave(…) Eso me provoca mucho dolor. No puedo usar la mano al cien por ciento”, señaló.

En esa línea, aseguró que lleva años esperando atención médica. “Lo de las horas en el hospital es terrible. Llevo tres años esperando una hora con un traumatólogo y llevo tres años esperando hora con un psiquiatra, porque estoy súper mal psicológicamente”, expresó.

“Tengo pesadillas todos los días”

“Tengo pesadillas todos los días, despierto con crisis de pánico, me falta el aire, siento que me van a venir a matar. Todos los días es lo mismo, entonces no puedo dormir. Ando todo el día mal, llorando, angustiada”, añadió Mirsa.

Además, dijo que está planeando irse de Puerto Montt porque tiene miedo. “Este tipo va a salir en menos de tres años y yo para ese tiempo tengo que estar afuera de Puerto Montt. Yo no puedo seguir viviendo acá, porque tengo mucho miedo en que el tipo vuelva a atacarme o a atacar a mis hijos”.

Finalmente, la mujer relató que no sale sola a la calle, no frecuenta lugares con muchas personas y no recibe a nadie en su casa. Y si bien valora el apoyo recibido por parte de las autoridades, explica que tras la pandemia “quedó absolutamente abandonada“.