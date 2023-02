Presidente de Bomberos de Coquimbo desmiente agresiones y amenazas por parte de comuneros en Ercilla

El presidente de Bomberos de la Región de Coquimbo, Jaime Cortinez, desmintió agresiones y amenazas en contra de voluntarios por parte de comuneros mapuche en Ercilla.

En conversación con El Ovallino, Cortinez señaló que “lo que la gente comenta está bastante distorsionado de la realidad, hay gente que está diciendo que atacaron y agredieron bomberos, que secuestraron carros bombas, que los apuntaron con un arma, todo eso no tiene nada que ver“.

“Lo que ocurrió en Ercilla con Bomberos de Vicuña, es que dos comuneros mapuches jóvenes amenazaron verbalmente a la gente del carro, pero no más que eso, les dijeron que ‘no tenían que pasar por ahí’, pero no pasó absolutamente nada grave, el carro cruzó el puente, se abasteció, volvió al cuartel, y no quedó en más que eso, una escaramuza”, detalló.

Asimismo, descartó mayores problemas en la zona, y valoró la relación que bomberos mantienen con comunidades mapuche durante el combate de los incendios forestales. “La comunidad mapuche se ha portado un 7 con nosotros, entonces es lamentable que por uno o dos comuneros que levantaron la voz, se ensucie toda la labor que se ha realizado”, aseguró.

“Esto no tiene ningún asidero. Los machis y loncos incluso han realizado regalos a los bomberos, les han dado comida, entonces nosotros no tenemos más que agradecimientos hacia el pueblo mapuche”, afirmó Jaime Cortinez.

El hecho quedó al descubierto hace unos días, cuando el primer comandante de Bomberos de Vicuña, Diógenes Rojas, denunció amenazas de muerte por un grupo de comuneros mapuche.