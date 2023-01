Paillaco: alcalde protagoniza tenso momento en sesión del Consejo Municipal

Este miércoles 11 de enero, el alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, vivió un tenso momento en la sesión del Concejo Municipal de Paillaco. El incidente fue visto por los cibernautas que se encontraban en ese momento viendo la trasmisión por redes sociales.

El edil de la ciudad valdiviana mostró su molestia en contra del Jefe de la Secretaría Comunal, luego de que este comentara un retraso en una licitación “relacionada con personal de aseo y ornato y la urgencia de solucionar ese tema”, según lo constatado en el Diario de Valdivia.

“Llevo un año y medio y no he cortado ni una p… cinta de un p… proyecto” si falta un decreto, lo hacen, se quedarán hasta la hora del cuete, pero lo terminan”.

“Estamos pidiendo que saquen los decretos, terminen la situación hoy y mañana se licitan, si no pueden hacer eso, no están a la altura del cargo, no más. Quiero eso solucionado para mañana y es una orden”.

“Mañana se concentran solo en las bases, nada más (…) todos en la mañana haciendo solo eso”, señaló el edil como solución a la situación que se estaba viviendo.

“Hoy se hace el decreto, mañana se sube y si no me presentan su renuncia el día viernes y listo, se acaba”, enfatizó el alcalde.

Posteriormente, uno de los concejales, respondió que la idea era generar soluciones y no generar un gritoneo con los funcionarios”.

Es que no es un gritoneo, porque esas no son respuestas a una situación gravísima.