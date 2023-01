El edil de la comuna de Antofagasta, Jonathan Velásquez, realizó un llamado a la comunidad a no utilizar parlantes con música en las playas.

El emplazamiento lo realizó a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, donde dio sugerencias a las personas que asistan a los balnearios.

En el video, el alcalde solicitó que “por favor, si vienen al balneario, no pongan parlantes. No traigan los parlantes Bluetooth, porque en realidad, yo creo que nadie quiere estar escuchando la música que a ti te gusta”.

A lo que agregó que “la música que a ti te gusta, escúchala tú nomás y no andes trayendo parlantes. Porque para eso se crearon los audífonos”.

Otras peticiones del alcalde

Otra de las solicitudes que pidió Jonathan Velásquez es que se respeten a los salvavidas en las playas, ya que “ellos están a cargo de cuidar la vida de todos los que vienen al Balneario”.

Por otro lado, el edil de la comuna de Antofagasta le encargó a las personas que transiten por el sector que cuiden los basureros. “Si ven un basurero lleno, llévense la basura. No les cuesta nada echarla en una bolsita y buscar otro basurero que esté expedito”, dijo Velásquez.

Por último, el alcalde no dejó de lado el consumo de alcohol. El edil hizo un llamado a no ingerir alcohol en la playa ni a fumar cigarro u otro tipo de sustancias, porque “Acá es un paseo familiar y la verdad no es pertinente y no es necesario que ustedes vengan, fumen droga o que traigan sus parlantes. Yo siento que entre todos tenemos que cuidar la ciudad”, sentenció el Jonathan Velásquez.

