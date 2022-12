“Es el mundo al revés”. Así calificó el alcalde Graneros, Claudio Segovia, una insólita situación ocurrida en la zona y que involucró a un guardia municipal.

Esto porque el funcionario fue detenido tras taclear a un delincuente luego de que este protagonizara un robo y profiriera amenazas contra el propietario de un local.

Según relató la propia municipalidad de Graneros en sus redes sociales, el guardia fue dejado en libertad tras una noche encarcelado, y no ocultaron su malestar por la situación.

“Esto es insólito, es el mundo al revés. Los antisociales tienen más derechos y garantías que los buenos y eso no puede pasar. No puede ser posible y no puede ser normalizado. Debemos cambiar esta situación”, señaló el alcalde Segovia.

“Desde ya le avisamos a los delincuentes, no nos importa que tengan regalías, nuestros funcionarios seguirán haciendo la pega“, agregó el alcalde de Graneros sobre esta insólita situación que afectó a un guardia municipal.