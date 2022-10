Este martes, el papá del Presidente Gabriel Boric, Luis Boric salió a defenderse de las críticas que recibió luego de publicar un mensaje en redes sociales respecto de las exigencias aplicadas al proyecto del parque eólico Faro del Sur en Punta Arenas.

Todo comenzó cuando dicha iniciativa fue retirada del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) por las empresas Hif Chile y Enel Green Power, la cual es clave para concretar la producción de hidrógeno verde en el país.

Esto, luego que las empresas titulares del proyecto avaluado en 500 millones de dólares acusaran “exigencias excepcionales” por parte de la autoridad ambiental e incluso, poniendo en duda la continuidad del proyecto.

Tras esto, Luis Boric recurrió a redes sociales y en su cuenta de Twitter afirmó: “Me parecieron extrañas ciertas exigencias. Por ej. “…el uso de las mejores tecnologías de combustión tanto para los vehículos pesados como livianos…” Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse; no se justifica ir más allá de dicha normativa”.

Me parecieron extrañas ciertas exigencias. Por ej. "…el uso de las mejores tecnologías de combustión tanto para los vehículos pesados como livianos…"

Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse; no se justifica ir más allá de dicha normativa. — Luis Boric Scarpa (@lboric) October 6, 2022

La defensa de Luis Boric

Días después y a raíz de las críticas que recibió el padre del Presidente, Luis Boric se defendió mediante una carta publicada en El Mercurio este martes 11 de octubre.

“Soy el papá de…, lo cual no me inhibe a manifestar libremente mi opinión, en un país en que tenemos libertad de expresión. Planteo respetuosamente temas en los que tengo competencia y hago una crítica constructiva en un tema en específico”, se expresa en el escrito.

“Mi posición es irrestricta a que se cumplan las medidas medioambientales y que se compatibilicen con un desarrollo sustentable que no solo beneficiará a Magallanes, sino que también a nuestro país y al planeta”, se agrega.

En esa línea, Luis Boric planteó: “El Estado debe ayudar para que los proyectos de inversión se concreten y cumplan los estándares no solo medioambientales, sino que también efectos territoriales y por supuesto que el Gobierno del Presidente tiene todo mi apoyo, lo que no implica que no pueda opinar como magallánico”.