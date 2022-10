Sin detenidos se mantienen las diligencias por el doble homicidio ocurrido esta semana en la comuna de Frutillar, donde una madre y su hija fueron asesinadas, tras lo cual intentaron quemar la casa en la que vivían.

Los hechos quedaron al descubierto tras un llamado de incendio que fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos de Frutillar. Los voluntarios encontraron dos cuerpos de mujeres al interior de la vivienda, emplazada en el pasaje Roma de población El Portal del sector de Pantanosa.

El prefecto Claudio Ramos, de la Policía de Investigaciones en Puerto Montt, confirmó los resultados de las pericias: en el crimen fueron utilizados elementos contundentes y cortantes.

“En el lugar se determina efectivamente que eran dos cuerpos femeninos, los cuales presentaban lesiones atribuibles a terceras personas. En este contexto, se realizaron las pericias respectivas y la Brigada de Homicidios trabaja en una línea investigativa que se mantiene“, sostuvo el oficial.

Tristeza entre los vecinos

Los vecinos de las mujeres asesinadas dijeron que eran personas tranquilas, que no tenían problemas con nadie y que están impactados por lo sucedido. Al mismo tiempo, exigieron justicia, pidieron que se aclaren los hechos y que sea detenido el responsable.

“Personas jóvenes, que no le hacían un daño a nadie. Por eso me da pena a mí lo que ha pasado, me dio pena porque son vecinas tan tranquilas“, dijo un vecino. “Fue triste, es una familia que se le fue su pareja y su hija. ¿Y cómo? Nadie sabe. Choqueados, porque no sabemos cómo fue, por qué se lo hicieron“, expresó otra vecina, con la voz quebrada.

Las diligencias investigativas están a cargo de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, por disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Varas.

Se trata de dos equipos de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística, Lacrim, los que están indagando en el origen del deceso de esta madre y su hija en Frutillar.