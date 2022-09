Durante la madrugada de este domingo, un feroz incendio afectó a un edificio de cuatro pisos en la comuna de Castro, isla gran de Chiloé, en la región de Los Lagos.

Las llamas movilizaron a compañías de bomberos de las comunas aledañas Chonchi, Dalcahue y Queilén.

El edificio Center Electric, ubicado en calle O’Higgins, tuvo también peligro de derrumbe. De ello dio cuenta Alejandro Ampuerto, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Castro:

“Evitamos la propagación a otros locales y a las casas habitacionales que rodean a este edificio. En este tipo de complejidad, hay que tratar de sacarlo y poder contener la emergencia, si no, sería otra historia y se habría incendiado la cuadra entera. Por el edificio, que es muy alto, tenemos casas cercanas, no hay cortafuegos naturales y hubiésemos tenido una propagación mayor. Teníamos peligro de colapso: cuando llegó bomberos, la estructura ya estaba en una fase de libre combustión y no pudimos llegar al foco principal de la emergencia, ya que estaba incontrolable”.

En tanto, el director regional de la Onemi, Alejandro Vergués, detalló también: “Afortunadamente no hubo mayor afectación a inmuebles colindantes. Sin embargo, esto movilizó la participación del total del cuerpo de bomberos de Castro (…) Lamentablemente hubo tres bomberos lesionados. Entendemos que están sin gravedad. Lo relevante es el eficiente trabajo que habría realizado el cuerpo de bomberos y que afortunadamente fue bien llevado”.

El combate del fuego se extendió por aproximadamente cuatro horas e involucró a más de 160 voluntarios de Chonchi, Dalcahue y Queilen.