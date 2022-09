Durante la jornada de ayer, se incautó un camión de trasportes con madera robada en la Plaza de Cayucupil, en la provincia de Arauco.

El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, señaló que “lo importante de este caso es que ha sido parte de un proceso de trabajo coordinado entre la Fiscalía y Carabineros para perseguir este tipo de ilícitos que tanto daño le ha hecho a la provincia de Arauco“.

“El crimen organizado no tiene cabida en esta provincia”, consignó

De acuerdo a la autoridad provincial, al interior del vehículo se encontraron radios portátiles, las que sospecha que “seguramente sirven para coordinarse en el robo entre los distintos camiones que producen este ilícito en la comuna”.

No obstante, comunican que el camión no ha podido ser retirado del lugar porque los servicios de grúas no concurren a esta zona, por lo tanto, aún no se puede trasladar la carga a dependencias de COP de Carabineros en Cerro Alto.

Por lo mismo, se informó que el camión está siendo custodiado por personal de Carabineros, quienes también están haciendo el intento de retirar el vehículo de la vía.