El pasado miércoles 24 de agosto la joven Estefany Martínez Huenteo, de 24 años, salió desde su casa en la comuna de Los Álamos hacia la playa en Lebu, en la región del Biobío, y no volvió.

Su desaparición conmocionó a los lugareños. Las últimas señales de vida de Martínez fueron una fotos que tomó y subió a sus redes sociales del sector de playa Chica Millaneco.

Su círculo cercano levantó las alarmas cuando se percataron que no contestaba ni los llamados ni los mensajes de WhatsApp.

Durante las últimas horas se dio a conocer un video que sería clave en este hecho: se trata del registro de una cámara de seguridad que muestra el momento en que Estefany baja de un colectivo y, vestida con ropa oscura, camina lentamente hacia la playa.

Lorena Huenteo, madre de Estefany, señaló a Mega: “Ella dijo que venía a Lebu. Ella, por lo general, estuvo en Santiago mucho tiempo. A ella le gustaba venir y caminar por la playa, pero volvía a su casa con su familia y ahora no tenemos respuesta de nada”.

“Si mi hija no aparece, si mi hija no está con nosotros es porque alguien le hizo algo, alguien la tiene, pero mi hija por sí sola no tomó la determinación de desaparecer”, agregó.