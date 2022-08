El viernes pasado, una apoderada de séptimo básico del Liceo de Bicentenario Cordillera de San Felipe tuvo que ser sacada con Carabineros tras ingresar al establecimiento y agredir físicamente al inspector general.

La mañana de este miércoles, María José Gallardo, la apoderada del liceo, dio a conocer el porqué de su reacción ese día, tras esta confusa situación en la que incluso fue acusada de insultar a compañeros de su hija.

Según el diario El Trabajo, la mujer justificó su accionar por la actitud déspota del inspector tras ignorarla y no querer atenderla cuando fue a pedir explicaciones por supuestas amenazas que estaba recibiendo su hija en el liceo.

Todo partió un día que su hija se ausentó a clases y dos estudiantes de otro curso la fueron a buscar a su sala en tono amenazante y sus compañeros le avisaron al otro día. “Mi hija desconoce el motivo de por qué la buscaban, no las conoce, entonces se sintió intimidada, prácticamente asustada por la situación. Ella pensó que el profesor jefe ya sabía de la situación porque él se acercó a la sala a conversar con los niños, que no tuvieran problemas con los otros cursos o entre ellos”, contó la madre.

La apoderada recordó que su hija “pasó todo el día en el colegio asustada. Llegó a la casa y lo primero que me informa es que unas niñas la buscaban y en forma agresiva preguntaban por ella. Mi hija llegó con dolor de cabeza, no quiso almorzar, lloró por la situación un poco asustada, nerviosa de todo esto”. Ante esto la madre decidió contactarse con el profesor jefe y una apoderada de las niñas para esclarecer la situación pero ninguno sabía que ocurría.

La agresión

El pasado viernes, a eso de las 9 de la mañana, se acercó al establecimiento para intentar hablar con el inspector general. Explicó que previamente ya había intentado hablar con él, pero éste dijo no poder atenderla.

“Yo ingreso al colegio, entro a la sala de estas chicas y no se encontraba ningún alumno en la sala, y había un niño por ahí, le pregunto por una de las niñas, me dice que no sabe, después me devuelvo y veo que el inspector general se niega a atenderme”, relató Gallardo.

“Me dice que no me va a atender porque tiene otras cosas que hacer, y ahí yo le exijo que me tiene que atender y me dice que no, que no va a dejar de hacer las cosas que tiene que hacer para atenderme y es ahí donde yo igual me altero un poco y le empiezo a exigir que sí me tiene que atender y él ahí procede a atenderme”, recordó.

La apoderada le exigió explicaciones sobre por qué no han contactado a las madres de las otras chicas o informado a los profesores jefes, en eso recuerda que el inspector “solamente encoge los hombros y que él no tenía idea, y es ahí donde yo lo agredo más bien por la reacción de él, como una persona no sé un poco déspota al contestar a la situación”.

La mujer precisó que las niñas nunca agredieron a su hija y que “solamente fui porque ellos nunca me llamaron”. Hasta el momento, aún desconoce por qué andaban buscando a su hija, “ella todavía no sabe, eso está en investigación”.

“Yo me acerqué más bien al colegio en esas condiciones, porque no voy a permitir que mi hija esté como una rata asustada en su propio colegio”, confesó la madre.