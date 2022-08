La organización Defendamos Chiloé denunció un brutal caso de maltrato animal, luego que un pudú muriera el viernes 5 de agosto tras sufrir una golpiza con un palo a manos de una mujer en la comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos.

José Villegas, testigo del ataque relató: “Yo trabajo en fletes y me dirigía hacia Tenaún a hacer una carrera cuando a la altura de Tenaún Alto vimos a una señora que estaba golpeando algo con un palo. No supimos qué era lo que golpeaba y seguimos”.

Ya de regreso, el habitante de Dalcahue se detuvo donde había visto la extraña escena y encontró a un pudú mal herido.

“Yo me comuniqué con Fundación Asilvestrados y desde ahí me coordinaron con una veterinaria de la municipalidad hasta donde fui a dejar el animal”, afirmó Villegas la fuente, quién agregó que al volver al sitio del suceso ya no estaba la mujer, a la cual nunca había visto antes en la zona.

Acciones legales

Luego de esto, el pequeño ciervo fue recibido por la médica veterinaria Pamela Adaros, quién en conjunto con su colega Víctor Polanco trataron de urgencia al pudú, quien presentaba evidentes “contusiones focalizadas” en la zona de la cabeza, puntualizó Defendamos Chiloé.

Pese a los esfuerzos por estabilizar al paciente, que se extendieron por casi una hora, asistidos por las instrucciones del veterinario especialista en fauna silvestre Javier Cabello, el pudú falleció, producto de sus múltiples lesiones.

Bajo este escenario, tanto la Fundación Asilvestrados como la oficina provincial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), anunciaron acciones legales por la brutal agresión contra el animal.