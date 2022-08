Este miércoles fue clausurado el Liceo Industrial de Puerto Montt, en la ciudad homónima, región de Los Lagos, producto de una plaga de ratones que afecta al recinto.

La jefa del departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, Sofía Torres, confirmó la medida y anunció un sumario sanitario, además de la prohibición de funcionamiento del establecimiento:

“Recibimos una denuncia ciudadana y concurrieron dos fiscalizadores de la unidad de establecimientos de uso público al Liceo, donde se constató la evidencia de presencia de roedores, además de una serie de otras deficiencias sanitarias relacionadas con infraestructura e instalaciones en mal estado en general”.

Por su parte, la comunidad educativa inició un paro de actividades el lunes pasado.

La movilización se mantendrá de maniera indefinida, dijo Ingrid Ojeda, vocera de los apoderados del establecimiento: “Acá los niños pobres no tienen derechos a los recursos. El primer semestre no se nos entregó los recursos para que nuestros niños puedan tener en la compra de materiales en los diferentes talleres: mecánica de construcciones, electricidad. ¿Dónde están los recursos? No es posible que nuestros niños no puedan tener el derecho de ir a clases porque no hay calefacción”.

Por su parte, el Departamento de Administrativo de la Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt informó que una empresa externa realizó un proceso de desratización del establecimiento luego del movimiento de tierra por obras en las inmediaciones del liceo.

Cabe señalar que se trata del segundo establecimiento municipal puertomontino clausurado en menos de una semana. El primero fue la escuela básica de Chinquihue Alto.