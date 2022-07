La decisión de trasladar a personas privadas de libertad desde Santiago a la cárcel Llancahue, en Valdivia, región de Los Ríos, ha generado diversas reacciones en autoridades regionales.

La senadora María José Gatica (RN) criticó la medida: “No estoy de acuerdo de que Gendarmería y el Gobierno vean a Valdivia como el patio trasero de Colina 1 y envíen reos de extrema peligrosidad a nuestra comuna. No somos vertederos de la delincuencia y no vamos a aceptar que Valdivia sea la nueva cuna de las estafas y el chantaje, solo porque en Santiago no fueron capaces de enfrentar el caos que hoy existe en sus recintos penitenciarios”.

Por su parte, el senador Iván Flores (DC) aseguró: “Los delincuentes que han cometido delitos de grave connotación y son catalogados como reos de alta peligrosidad, solo pueden y deben estar recluidos en centros que estén preparados para contener a reos de alta peligrosidad. No entiendo cómo, si les falta espacio en la región Metropolitana, los distribuyen a los distintos recintos penales de Chile. No puedo estar de acuerdo con los traslados masivos de reos de alta peligrosidad en la región”.

La delegada presidencial para Los Ríos, Paola Peña, indicó que son facultades exclusivas de Gendarmería, por lo que no pueden influir.

“En el ámbito de atribuciones de cómo desarrollan el traslado de imputados o de internos Gendarmería, es algo que es de sus atribuciones y yo excedería mis competencias si realizara alguna acción de esas características. Lo que nos enfocamos es en fortalecer la seguridad día a día, para fortalecer la sensación de seguridad en la región”, explicó.