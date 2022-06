Negligencia en Porvenir: a una lactante le recetaron por error un medicamento para la esquizofrenia

Los padres de una lactante de un año y 10 meses denuncian que en el Hospital de Porvenir le recetaron a su hija un medicamento para la esquizofrenia en lugar de paracetamol.

Dicha situación ocurrió el pasado jueves. Tras ingerir vía gotas este remedio, la niña sufrió una descompensación y tuvo que ser evacuada en avión desde la ciudad, ubicada en Tierra del Fuego, hasta Punta Arenas.

Actualmente se encuentra en la UCI Pediátrica del Hospital Clínico de Magallanes y presenta una evolución favorable.

“El médico se asustó al ver el monitor”

Su madre contó que “al hospital la llevé tipo 9:40 de la noche. Fui a buscar al médico, porque estaba sentado en el escritorio, a exigirle que la vaya a revisar porque no venía por algo tan grave”.

“Cuando llegaron a buscarme, porque se demoraron harto en llegar acá en el avión, el médico se asustó al ver el monitor, que estaba con luz roja ya, su corazoncito estaba full“, agregó.

La mujer no descartó acciones legales en contra del Hospital de Porvenir, que por ahora ha declinado referirse a esta negligencia médica que arriesgó la vida de la lactante.

“A mí no me ha llamado nadie del Hospital de Porvenir. Nadie me ha preguntado nada, ningún tipo de comunicación. Vamos a llegar al fondo y que se le haga un sumario, porque esto no fue una cosa pequeña. Al verla como la vi el día jueves, estaba como muerta en vida”, sentenció la madre de la niña.