Durante este miércoles el Juzgado de Garantía de Curicó, en la región del Maule, formalizó por el delito de hurto al juez implicado en el robo de especies desde un supermercado Jumbo de la ciudad homónima, hecho ocurrido durante la tarde del martes.

Según señaló la fiscal Maite Mendiburu durante la presentación de cargos, su colega, de iniciales P.A.N.F, “sustrajo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, diversas especies, avaluadas en la suma de $333.506, para luego traspasar las cajas registradoras y las paletas de seguridad, manteniendo las especies en su poder sin haber hecho pago de estas”.

“Tras el resultado de las diligencias realizadas, se dispuso que este pasara a control de detención el día de hoy. Es en esta audiencia que el tribunal declaró legal la detención, se formalizó, se fijó un plazo de investigación de tres meses y se decretó la medida cautelar de prohibición de acercamiento al establecimiento comercial”, señaló luego la persecutora.

La medida cautelar fue sugerida por el abogado querellante que representa a Cencosud, Andrés Bell, ante lo cual, el abogado José Luis Cisternas, defensor del imputado, no se opuso.

A juicio de Bell, ante la asistencia recurrente de P.A.N.F. al local “es necesario que mientras esté vigente la investigación, se abstenga a visitarlo, ya que creemos que podría verse tentado a conversar con personal dependiente de la parte querellante y, en ese sentido, inducir o influir en alguna determinación”.

En la exposición de la defensa, en tanto, Cisternas aseguró que “se produjo una confusión en la línea de caja con unas bolsas de empaquetado, en que no todos los productos fueron pasados por caja”: “Es evidente que no se actúa de mala fe, no hay nada escondido en las ropas ni que pudiese uno colegir un dolo destinado a hurtar cosas. Se trata de una situación desafortunada en un procedimiento de compras efectuado de manera poca cuidadosa”.

Además de la prohibición de difundir el nombre del juez imputado en el hecho, el juez Cristian Albarrán determinó la libertad del sujeto. A ello se suma el inicio de sumario interno, ordenado por el ministro Gerardo Bernales, presidente de la Corte de Apelaciones de Talca.

Poder Judicial: “Para nosotros es un gran dolor”

En horas de la tarde de este miércoles, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al caso: “Siempre que un juez se ve involucrado en una situación delictiva es un gran dolor para el Poder Judicial, no solo por la persona misma del juez, sino por supuesto porque el Poder Judicial con estas situaciones sufre también”.

“Como toda persona, también: si un juez delinque o se ve involucrado en una situación delictiva, tiene la misma presunción de inocencia que tienen todo el resto de las personas y en consecuencia, no hay que prejuzgarlo, sino que esperar, en definitiva, a que se resuelva su caso. Pero por supuesto para nosotros es un gran dolor y por supuesto esperamos que situaciones así no se repitan ni se produzcan. Es enormemente negativo”, añadió.

Sobre el camino disciplinario interno, delegó a la misma Corte de Apelaciones local la que “tendrá que tomar decisiones al respecto”.