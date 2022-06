Durante la jornada de este martes, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de educación de Antofagasta decretó alerta amarilla para la comuna homónima. La medida se toma en el contexto del incendio que se registra en el exvertedero “La Chimba”, el que seguía activo.

De acuerdo a un comunicado dado a conocer en horas de la mañana, “en el contexto de la situación excepcional de la comuna de Antofagasta, se ordena a todas las entidades sostenedoras (particulares, particulares subvencionadas y municipal), la suspensión de clases, independientemente del sector de la ciudad en que se emplazan sus establecimientos educacionales, hasta que se informe lo contrario por esta misma autoridad”.

La acción es también una respuesta tras el emplazamiento hecho por la Gobernación Regional, desde donde apuntaron a la Seremi de Salud a que decrete emergencia sanitaria, producto de la emanación de residuos tóxicos, resultado del siniestro.

El consejero regional Fabián Ossandón criticó la forma en la que se ha liderado la emergencia: “No podemos seguir pensando solo en apagar el incendio. Se debe diseñar y ejecutar rápidamente un plan que resguarde la vida y la salud de las personas que desde el miércoles están inhalando humos tóxicos del incendio”.

En línea con lo anterior, la diputada del distrito, Catalina Pérez emplazó al alcalde Ricardo Díaz: en conversación con El Diario de Antofagasta, apuntó a que “el alcalde no presentó ningún proyecto destinado al vertedero teniendo las atribuciones y tampoco tomó medidas para evitar las quemas clandestinas. También hizo oídos sordos cuando fue advertido en reiteradas oportunidades sobre este problema poniendo en riesgo la salud de las y los vecinos”.

“Esta situación no es nueva, viene desde la administración de Karen Rojo, y lamentablemente responde al abandono que hay hacia el cuidado de nuestra ciudad. Esto se pudo haber evitado, se pudo haber hecho un trabajo preventivo, pero no se hizo. Las y los vecinos no pueden seguir sufriendo por la negligencia del alcalde”, concluyó.