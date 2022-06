Punta Arenas: Hombre que envió flores con amenaza de muerte a hermano será internado en psiquiátrico

El pasado lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas estableció la internación de un hombre en la sección psiquiátrica del Hospital Clínico de Magallanes, por un periodo de dos años. ​​

La información fue publicada por el medio local El Pingüino, el que detalló que el sujeto fue declarado culpable por siete delitos de violencia intrafamiliar, a lo que se suma el porte de arma blanca.

En esa línea, el tribunal sentenció al hombre a cumplir su condena en el centro de salud mental, debido a que en una instancia anterior se acreditó su enajenación mental, a través de una pericia del Servicio Médico Legal.

Los antecedentes

Tal como constató el tribunal de Punta Arenas, el hombre condenado posee un largo prontuario, siendo su primer delito acreditado, el que ocurrió el 2 de noviembre del 2020, cuando rayó el vehículo de su madre, para después reventar los cuatro neumáticos y amenazarla de muerte.

Asimismo, el 3 de febrero de 2021, el hombre se dirigió al hogar de su hermano y destruyó el portón de acceso, expresando en diversas oportunidades amenazas de muerte contra él y su pareja.

Pero esto no quedó ahí, ya que el hermano del imputado denunció el hecho y consiguió una orden de alejamiento, que el sujeto no cumplió y tres semanas después de lo ocurrido llamó afirmando: “Si no retiras la denuncia te voy a matar”.

En tanto y tras amenazar a su hermano, el 19 de marzo del 2021, el sujeto regresó al inmueble y dejó un ramo de flores en la entrada, con el siguiente mensaje: “Estas son las flores para tu funeral, porque te voy a matar”.

Luego de amenazar a su familiar, Carabineros se desplegó en el lugar y detuvo al hombre, quien portaba una cortaplumas de 20 centímetros.