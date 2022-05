Delegado presidencial de la provincia de Arauco y estado de excepción: “En las rutas hemos tenido menos eventos delictivos”

Este lunes, el Gobierno anunciará medidas respecto al estado de excepción en la macrozona sur, donde se espera que esta sea extendida por 15 días más y que el resguardo de carreteras se extienda a rutas secundarias y otros puntos críticos.

Sobre esto se refirió el delegado presidencial de la provincia de Arauco Humberto Toro, quien en conversación con ADN hoy hizo una balance de lo que ha sido esta medida en la zona. “Hemos mantenido la vigilancia en las rutas, se ha hecho un gran trabajo por parte de las fuerzas que están desplegadas”

“A pesar de la lamentable muerte de Segundo Catril, en las rutas hemos tenido menos eventos delictivos, tanto en la P-60, que une Cañete con Contulmo, como en la P-72, que une Cañete con Tirúa”, agregó.

Sobre lo que espera de los anuncios de esta jornada respecto al estado de excepción, el delegado provincial de Arauco sostuvo que “no he tenido información oficial al respecto, es un tema que el Presidente resolverá en su momento, pero hasta el momento no tengo ninguna información oficial”.

“Yo tuve reuniones con algunas comunidades del sector, y la verdad es que se ratifica el hecho de que estas no están involucradas en estos temas. Al contrario, están muy preocupados por esta situación, por lo que son actores externos los que están involucrados en el robo de la madera”, prosiguió.

En esa línea, Humberto Toro manifestó que “tengo la impresión de que acá hay actores que quieren violentar con más fuerza la provincia de Arauco para seguir ocultando su ilícito”.

“Acá hay un territorio que permite que físicamente se escondan estos personajes, y al mismo tiempo hay una causa que transparente sus intenciones, que tiene que ver con negocios ilícitos. Por eso el fortalecimiento que está haciendo el Gobierno en la macrozona sur tiene que ver con fortalecer el tema de la investigación por parte de las policías, fortalecer la Fiscalía, y en función de eso esperamos tener resultados pronto“, declaró la autoridad regional.

Finalmente, el delegado provincial de Arauco abordó las crecientes denuncias por amenazas de usurpación de tierras. “Hemos ido conversando con las comunidades porque no se pueden comprar predios en conflicto“, indicó.

“Por lo que el mensaje que hemos enviado es que si las comunidades se toman los predios, vamos a entrar en un conflicto que imposibilitará el proceso de compra“, cerró.