Celestino Córdova sale de unidad penal tras usar por primera vez sus beneficios carcelarios

Este martes comenzaron los beneficios intrapenitenciarios del machi Celestino Córdova, quien fue declarado culpable y condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Córdova recibió de Gendarmería dos beneficios: salida dominical y salida trimestral. El pasado domingo no quiso salir del Centro de Educación y Trabajo (CET) ubicado en Vilcún, pero este martes sí comenzó con el beneficio trimestral, que le permite estar hasta por siete días fuera de la unidad penal en el lapso de tres meses. En esta oportunidad, el permiso es por 15 horas.

El delegado presidencial, Raúl Allard, dijo que Córdova no salió el domingo porque estaba en una actividad junto a familiares e integrantes de su comunidad al interior del CET, y agregó que el beneficio fue otorgado por Gendarmería de acuerdo con la ley y los reglamentos penitenciarios.

En tanto, parlamentarios de derecha en la Araucanía criticaron a Gendarmería por su decisión. Miguel Mellado (RN) y Mauricio Ojeda (Republicano) reiteraron que Celestino Córdova es un asesino que no debería tener beneficios. “No puedo entender, y no se si existe algún chileno que entienda, de que un asesino, aunque le cueste reconocerlo a la ministra de Justicia, hoy pueda estar libre“, señaló Ojeda.

Córdova deberá regresar a las 22:00 horas de este martes al CET de Vilcún, y el domingo nuevamente saldrá de la unidad penal con el beneficio de salida dominical.