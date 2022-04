Delegado presidencial de Arauco: “No se puede dialogar con quienes usan la causa mapuche pero que están en el negocio del robo de madera y la droga”

El pasado viernes, Javier Ponce Molina, quien fuera designado como delegado presidencial en la provincia de Arauco, región del Biobío, renunció a su cargo argumentando problemas de salud.

Por ello, el Gobierno optó por Humberto Toro como nuevo delegado provincial, quien antes ya se había desempeñado como gobernador de la misma zona.

En conversación con ADN Hoy, Toro se refirió a las problemáticas de la zona, comenzando por el actual sistema frontal que afecta a gran parte del país. “Se registran bastantes lluvias, hay algunas caídas de árboles que han producido interrupción en la conectividad vial, siendo la más compleja la ruta entre Los Álamos y Lebu”, señaló.

Violencia en Arauco

El delegado presidencial también abordó el aumento de la violencia en Arauco. “Es una situación compleja, y lo primero que hay que identificar es el problema. Muchos podrían decir que el problema de la provincia de Arauco está ocurriendo solo con la situación mapuche, pero en los últimos cuatro años, la inversión en Arauco cayó, a pesar de que en 2018 terminamos como la provincia con mayor auge turístico del país“, indicó.

“El problema de la provincia hoy día es una desestructuración económica del territorio, lo que genera una desesperanza muy compleja. En ello, algo que nosotros detectamos en las comunidades mapuche es que la legitimidad de su lucha también se requería la solución de problemas cotidianos como caminos, salud, compra de tierras, y eso quedó paralizado“, agregó.

En la misma línea, Humberto Toro afirmó que en este escenario, las “vocerías” quedaron en manos de aquellos que utilizan la causa mapuche para negocios. “Yo denuncié en 2014 que el tema que distorsionaba la justa lucha del pueblo mapuche era el robo de la madera, agrupación ilícita donde participan varios actores”, sostuvo.

“La vocería fue cada vez más siendo ocupada por estos grupos bajo la causa mapuche“, aseveró la autoridad.

Para el delegado presidencial, las tareas que ayudarían a solucionar este conflicto son “recomponer la economía de la provincia de Arauco, trabajando con toda la comunidad; recomponer los liderazgos de las comunidades mapuche, quienes quieren desarrollar sus reivindicaciones de fondo pero que también quieren resolver las reivindicaciones inmediatas, de tal manera que vayamos acorralando poco a poco a esos voceros que no representan ni a la provincia ni a la causa mapuche“.

“Con las personas y grupos que no quieren dialogar y usan la violencia, no hay diálogo. Vamos a conversar con aquellos que quieren”, manifestó Toro, agregando que “no es posible conversar hoy con aquellos que usan la causa mapuche pero que están en el negocio del robo de madera y en el negocio de la droga“