En horas de la mañana llegó hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción la familia del Nicolás Paillán Martínez, el joven de 16 años que fue encontrado muerto durante la jornada del lunes en una casa abandonada, en las cercanías del pub donde se le perdió el rastro el fin de semana, en la comuna de Coronel, región del Biobío.

Los familiares se trasladaron hasta la ciudad en un vehículo de protección civil de la municipalidad de Coronel. Por lo pronto, estaban a la espera de los peritajes del cuerpo, información que podría ayudar a establecer las causas detrás del deceso.

Miguel Paillán, padre del menor, criticó el actuar de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes lideraron las primeras pesquisas: “Que la justicia haga su trabajo, pero que lo haga bien, porque cuando se comenzó a hacer no lo hizo como es debido. Eso es lo que me duele como padre de Nicolás, porque eran horas cruciales que a lo mejor habríamos podido salvarle la vida. Se esperó mucho tiempo, muchas horas de la pérdida de mi hijo. Se esperaron casi 7 horas para dar curso; incluso se espero un día. Nosotros como familia comenzamos la búsqueda. Para mi, no se veía mucho interés”.

De forma preliminar, trascendió que el teléfono de Nicolás fue encontrado en manos de otros sujeto, quien se habría hecho con él después de comprarlo en una feria libre en la misma comuna de Coronel. El comprador fue detenido por receptación.

Fiscal Cristian Vega encabeza trabajo en el sitio del suceso donde fue encontrado esta mañana un cadáver en Coronel, en el sector Buen Retiro. Hallazgo lo realizó personal de la Bicrim. Pesquisas y peritajes las realiza la BH y el Lacrim de la @PDI_BIOBIO pic.twitter.com/IKMk8TBAzq — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) April 18, 2022

Daniela Martínez, prima de Nicolás, quien estaba con él en el pub, hizo un resumen de los hechos: “Nicolás se nos perdió dentro de la disco. Después salimos a buscarlo y según nosotros, nos estaba esperando afuera del auto y cuando salimos, ya no estaba. Nos íbamos, pero como que se adelantó. Ahí se le perdió el rastro. Nadie dice que nadie vio nada. Cuando fui a declarar a la PDI, dijeron que estaban trabajando y que por eso no pudieron declarar. Claramente no debieron haberse restado de hcaerlo”.

La información toma especial relevancia en la investigación, puesto que la hipótesis del delito apuntaría, a la luz de estos nuevos datos, a un posible robo con homicidio.

Otro dato que podría colaborar en las indagaciones son los que entregaron desde Club Carreta, el pub donde se vio al joven por última vez: según declararon en un post en Instagram, “el joven salió del recinto acompañado de un familiar y no volvió a ingresar al local. Cabe indicar que al horario de cierre estaba una patrulla de Carabineros estacionada en el exterior y no se reportó ningún incidente en las afueras del recinto”.