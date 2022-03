Alcaldesa de Nogales y crisis hídrica en El Melón: “Yo no tuve ningún apoyo ni del gobernador Mundaca, ni de nadie del gobierno”

Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, por eso en el Ciudadano ADN conversamos con la alcaldesa de la comuna de Nogales, Margarita Osorio, respecto al racionamiento del agua que hay en el sector El Melón.

¿Cómo ha sobrellevado la comunidad del sector esta situación? De acuerdo a la jefa comunal, lo han hecho “muy bien” en conjunto con funcionarios municipales, con empresa privada y Fundación La Semilla.

“Hicimos un compromiso firmado en donde ellos me pasan camionadas dirarias de agua. Cada camión tiene 20 mil litros de agua, más los camiones de la gobernación, así que estamos a 100 en el día y 50 de noche, racionamiento de noche”, comenzó diciendo la alcaldesa de la comuna de Nogales, quien luego tuvo duras palabras hacia la gobernación regional.

“Aquí hay que decir las cosas como son. Yo no tuve ningún apoyo ni del gobernador Mundaca, ni de nadie del gobierno. De nadie. Así que yo solamente me las rasqué solitas. Tratamos de hacer un decreto de clase hídrica comunal, así que todo esto me ha costado mucho esfuerzo, hablando con la empresa privada y con la Fundación La Semilla”, aseguró.

En línea con lo anterior, Osorio siguió con su descargo. “Las autoridades y estos que andan ‘que no es sequía, es saqueo’, todos estos populistas que andan con las banderas en las calles, ni uno de esos, en 50 días grave que estuve yo, aparecieron. Si es populismo”, dijo.

La necesidad de invertir para combatir la falta de agua

“Nosotros tenemos un fondo anual de la municipalidad de 4 mil millones para todo lo que tenemos que hacer. En pagar sueldos, salud, educación, no teníamos nada. Todo esto requiere recursos”, comentó la autoridad en conversación sobre el racionamiento de agua en el sector El Melón, esto en el marco del Día Mundial del Agua.

En cuanto al corto plazo, Osorio hizo un llamado al gobernador Mundaca para fomentar la inversión en esta situación. “Estamos esperando que llegue el primer pleno comunal y esperemos que el gobernador Mundaca, ya que no me vino a ver, baje al pleno y me vote a favor los cuatro estanques nuevos que estoy pidiendo para El Melón, porque los que yo tengo se filtran y también es una pérdida”, planteó.

Por otra parte, Osorio se refirió a las obras más urgentes para enfrentar la situación en su comuna, ante lo que aseguró que la más urgente es el cambio de estanques. “Estamos todos los días viendo las descargas de agua y todo”, comentó.

Reflexiones sobre el futuro cercano de Nogales

“La comunidad me apoya 100%. Yo como alcaldesa golpeo puertas. No me voy a quedar callada, no me voy a quedar quieta. Soy 24/7, siempre he sido así, toda mi vida. Así que no me voy a quedar callada. Hasta el momento estoy un poco más tranquila, porque yo veo cómo llegan los camiones todos los días a hacer las descargas de agua. Hicimos el compromiso por tres meses, esperando que si Dios quiere puede llover, y que realmente ahí podamos tener agua como corresponde, como deberíamos tener”, planteó la alcaldesa.