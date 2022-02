Falleció Rubén Collio, viudo de la activista Macarena Valdés

Rubén Collio, pareja de la activista ambiental Macarena Valdés, falleció la madrugada de este miércoles en la región de La Araucanía, específicamente en la ruta que une Villarrica con Freire.

Los hechos fueron consignados por diversos medios asociados a la causa Mapuche: el deceso de Collio fue producto de un accidente de tránsito.

Los mismos activistas han hecho un llamado transversal a acudir al Servicio Médico Legal de Temuco, para realizar homenajes al también activista ambiental.

TRAGEDIA EN LA RUTA VILLARRICA FREIRE

Esta madrugada en accidente de tránsito ocurrido en la ruta Villarrica Freire , sector puente Pedregoso, falleció Rubén Collío, activista social quien era viudo de la Macarena Valdés.

Según consignó el medio El Desconcierto, Collío fue la última persona que vio con vida a Macarena Valdés, en agosto de 2016, antes de que la mujer apareciera muerta en su domicilio en extrañas circunstancias. Como contexto a su deceso, se consideró la defensa que las comunidades de La Araucanía mostraban por la instalación de una empresa eléctrica en el sector cordillerano de Panguipulli.

“Podría dedicar toda mi vida a buscar justicia, la ‘Negra’ vale la pena (…) Ella me entregó amor, calidad de amor, calidad de vida. Me entregó a mis hijos. Yo jamás voy a tener cómo compensar todo lo que me dio. Esto no es desgaste, es amor nomás. Es lo mínimo que uno puede hacer por una persona que de verdad valora. Y vamos a seguir hasta el final. Nos vamos a seguir fortaleciendo y reinventando hasta que consigamos lo que creemos que es justo”, señaló en entrevista con el medio citado.