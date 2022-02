Gobernador de Antofagasta y acuerdo entre Gobierno y camioneros: “Faltaba la mirada territorial”

El Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, conversó en La Prueba de ADN sobre las negociaciones y el acuerdo de los camioneros. Durante la tarde de este lunes se realizó el último desenlace de los puntos de corte en el norte del país.

Durante varias horas se llevaron a cabo conversaciones para destrabar la situación, sin embargo, Díaz apuntó que en primera instancia se presentaron propuestas insuficientes.

“Se preocuparon solamente de lo que pasa en las carreteras, y como pasa en Tocopilla, hay mucha inseguridad en las poblaciones, en vecinos y vecinas que se sienten amenazados. Faltaba la mirada más territorial“.

Bajo este contexto, el Gobernador señaló que no participó en las reuniones directas con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Junto a esto, aseguró que no se tocaron los temas de real importancia, como la poca seguridad, debido a que no se incluía a las partes indicadas.

Las conversaciones comenzaron con jefes, dueños de camiones y no directamente con quienes manejan. “Este movimiento surge por los conductores. Bayron era un conductor de camión y sus colegas hicieron este movimiento por ausencia de seguridad”.

“Llegan a un acuerdo pero se hablaba más bien de carreteras y no del sentido de dotar mayor presencia policial en los barrios. Esto fue lo que generó que gran parte de los puntos siguieran tomados”, explicó Ricardo.

El trasfondo de las protestas y cortes, contemplaban una situación de inseguridad por la violencia y delincuencia en ciertas partes del país. De esta manera, se mezcló la crisis migratoria y la seguridad ciudadana, que gatillaron un evento como lo sucedido con el joven chofer.

Gobernanza y seguridad

Desde una mirada más específica y en primera persona como Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz se refirió al problema que gatilló la movilización de los camioneros tras el asesinato de Bayron Castillo y destacó el tema de control que debe ser incluido en el acuerdo.

Se trata de dos conceptos claves: Gobernanza y seguridad. Dos objetos de trabajo por parte del Estado que han estado deficientes en el último tiempo.

“Lo que debería haber es control en las fronteras y ser capaces de ir empadronando a cada persona que entra por la frontera. Que haya un sistema en línea con otras policías a nivel internacional para que sepamos si vienen con antecedentes”.

Además, hizo referencia a la migración descontrolada, por lo que se debería administrar y organizar este proceso. “Tienen que haber controles y empadronamiento”, agregó.

Respecto a un mejor monitoreo, sostuvo que no solamente se trata de mayor número de contingente policial, sino que se puede apelar a nuevas tecnologías para fortalecer y complementar el trabajo.

“Ni aunque se pusiera a un carabinero por cada un kilómetro se podría cubrir todo. Pero hay tecnología. Hay sistemas de radares, cámaras técnicas, sistemas de drones (…) Hay que mirar esto con un sentido de futuro, no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora“, complementó.