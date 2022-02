Violenta pelea se registró en El Tabo: 10 sujetos golpearon a un vendedor ambulante

Al menos 10 personas se vieron involucradas en una fuerte golpiza contra un vendedor ambulante en las últimas horas, en el sector de Bahía Blanca, comuna de El Tabo, región de Valparaíso.

Se desconocen los motivos que llevaron al grupo a cometer el ataque. No obstante ello, no resultaron víctimas fatales del hecho.

Los salvavidas del lugar si bien aclararon que “en peleas no nos metemos más allá, no nos corresponde, porque nos va a llegar igual. Por meternos, nos pueden pegar a nosotros igual“, admiten que parte de sus funciones, quizás implícitas, es “tratar de mantener el control de la situación y ya si se escapa de las manos, llamar a los marinos. Es la mejor opción que tenemos. Hay gente que respeta y otra que no, sobre todo cuando están alcoholizados”.

Los bañistas, por su parte, constataron que existe una sensación de inseguridad predominante, al menos en particular en esta época estival: “En la playa usted no sabe quién viene. Es peligroso, porque nosotros andamos con niños. Lo primero sería arrancar”. Pero hay otros que, con todo, constatan una incidencia en lo que a seguridad respecta que hoy puede tener mayor predominancia: “Veo más seguridad en las playas que en años anteriores. Los municipios se han preocupado de eso“.