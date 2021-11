Asociación de Municipalidades de La Araucanía y consulta por el estado de excepción en la macrozona sur: “el Congreso debe escuchar la voz del pueblo”

Esta semana se votará en la Cámara Alta una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. La respuesta tiene como antecedente una consulta ciudadana no vinculante hecha en la zona en la que, tras la participación digital de más de 140 mil personas, se concluyó que el mismo estado de emergencia debía prorrogarse a fin de “detener los actos de violencia en la Macrozona Sur”, según se presentaba en la misma encuesta.

El presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía y alcalde de Cunco, Alfonso Coke, conversó en ADN Hoy respecto a estos antecedentes y el futuro de la región.

“No es vinculante, pero se escuchó la voz del pueblo”, dijo de entrada el alcalde Coke, y añadió: “acá votaron más que la votación de gobernador (120 mil). Es una muestra contundente de lo que los vecinos de La Araucanía quieren”. Pero con todo, sus acotaciones fueron en la línea del diálogo, no de la presencia militar: “aquí (con la consulta ciudadana) no hay ganadores ni perdedores, lo importante aquí es hacer un llamado a unirnos todos por el bien común, que es buscar la paz, la armonía, a través del diálogo, por el bien de todos”.

“Si bien el Congreso es soberano y no toman en cuenta las encuesta, sí deben escuchar la voz del pueblo. Ellos no conocen La Araucanía. La consulta es una muestra, no porque le vamos a hacer presión, sino para que sepan lo que quieren los vecinos de acá de La Araucanía”, resumió respecto a los mismos alcances de la consulta hecha el fin de semana.

Finalmente, el pdte. de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía abordó las preocupaciones actuales de los habitantes de la zona: “aquí el tema que les preocupa a los vecinos son las forestales que secan las napas de agua; la Conadi, que no entrega los terrenos -he dicho que entregan los terrenos sin luz, sin agua-; hay que hacer un trabajo profundo acá en La Araucanía”, concluyó.