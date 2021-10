Viña del Mar: Encuentran cuerpo sin vida de un adulto mayor desaparecido hace una semana

Durante las últimas horas en Viña del Mar se confirmó el hallazgo de un cuerpo que corresponde a un adulto mayor desaparecido hace algunos días.

El caos se trata de un cuerpo que fue encontrado el pasado viernes 15 de octubre en el sector de Santa Inés, ubicado en la ‘ciudad jardín’.

Personal de Seguridad Ciudadana, que llevaba a cabo la búsqueda, encontró los restos del hombre extraviado gracias a la ayuda de un dron. Tras notificar el hallazgo, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI realizar las diligencias correspondientes del caso.

Hasta la zona llegaron la Policía de Investigaciones y Bomberos, quienes trabajaron en conjunto para rescatar el cuerpo sin vida.

Según consignó Carabineros en conversación con Meganoticias, se trata de Jorge Jadue, hombre de 76 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de octubre.

La desaparición

Hace unos días, la hija del fallecido, Lorena, detalló que su padre se perdió en el sector de la calle Villanelo esquina Arlegui. Según explicó, el hombre había sufrido un accidente.

“Me llamó como a las 13:09, dijo que se había caído, a lo cual yo le respondí que donde estaba para ir a buscarlo. Me dijo ‘tranquila, me voy a parar y me voy a la casa, en 10 o 15 minutos te llamo'”.

Tras un largo rato sin obtener nuevas noticas sobre Jorge Jadue, la mujer alertó a sus hermanos sobre la situación, quienes ya habían sido contactados por el padre.

El hombre de 76 años también le había contado a sus otros hijos. “Los llamó a ellos, diciéndoles que se encontraba botado en unos matorrales y que ve arena, muchos árboles, pero que no ve gente, y veía una bandera”, explicó la mujer.

Ese fue el último contacto que Jadue tuvo con sus cercanos, posteriormente su teléfono se apagó y no hubo más comunicación. Inmediatamente la familia dio avisos a Carabineros para reportarlo como perdido.

En cuanto a los hechos que pudieron haber ocurrido, Lorena sostuvo que “no descartamos intervención de terceros”. Esta suposición deberá ser investigada ahora con el hallazgo del cuerpo en Viña del Mar.