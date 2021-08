Caída de árboles, vientos intensos e inundaciones ha dejado el sistema frontal en la zona sur del país

Durante la madrugada de este sábado 21 de agosto un nuevo sistema frontal está afectando a la zona sur del país.

Por el momento, el frente de mal tiempo ha mostrado fuertes lluvias y vientos que en algunos sectores han alcanzado casi los 100 km/h, siendo usuarios de redes sociales quienes han reportado los estragos de la situación climática.

Toda la noche mucho viento, lluvia y sigue ahora en conce pic.twitter.com/DL4Xaighxc — fransaavedras (@fransaavedras) August 21, 2021

Bajo este contexto, producto de los fuertes vientos en la región de La Araucanía, una mujer se vio afectada tras perder su automóvil producto de que un árbol cayera sobre este. La situación tuvo cabida en las cercanías del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, siendo la misma mujer quien se refirió al suceso.

“Yo estaba al interior del vehículo, gracias a Dios no me pasó nada” comenzó indicando la afectada a 24 Horas. “Lo único que le pido a la municipalidad y a las personas es que nos trate de ayudar, porque mi camioneta quedó inservible y con esto yo no tengo cómo vivir” continuó la mujer identificada como Margarita, quien trabaja con su camioneta trasladando un carro de sopaipillas.

Asimismo, la víctima del sistema frontal agregó que “tengo una familia que mantener, tengo un marido de tercera edad, y tengo varias patologías, con esto yo quedo sin nada”.

#ENVIVO Árbol cayó sobre camioneta de emprendedora en Temuco #24Tarde Sigue la señal en vivo https://t.co/j0T509CEhH pic.twitter.com/VHdbJM4uwq — 24 Horas (@24HorasTVN) August 21, 2021

De acuerdo a la información proporcionada por la Onemi, en el sector Los Prados y 4 Norte con 9 Oriente, hubo dos casas afectadas por el ingreso de agua y barro.

En ambos casos, desde la institución se encuentran entregando ayuda social y desarrollando labores de limpieza al interior de las viviendas afectadas.

Desde el medio Araucanía Noticias, se informó que durante la contingencia “se aumentará en cuatro veces la capacidad operativa para atender posibles contingencias, derivadas de la lluvia y otros eventos que puedan afectar la continuidad del suministro eléctrico”.

Asimismo desde la Compañía General de Electricidad Distribución (CGE) anunciaron la activación de un plan preventivo de reforzamiento de operaciones “para atender de forma expedita posibles interrupciones de suministro eléctrico en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Loncoche, Pitrufquén, Villarrica, Pucón y Curarrehue“.

Dicho plan contempla medidas como el despliegue de brigadas especializadas en el Servicio Atención Emergencia (SAE) y los equipos de atención domiciliaria quienes se encargarán de “atender interrupciones de suministro que podrían presentarse de acuerdo con el pronóstico meteorológico”.

Junto con lo anterior, el medio informó que para seguir enfrentando el sistema frontal en parte de la zona sur del país “la compañía dispondrá de personal especializado y generadores para atender posibles requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo su concesión y mantendrá los generadores de emergencia instalados en hospitales a propósito del plan implementado por la pandemia”.