Niña de 11 años se encuentra en riesgo vital tras hacer un reto de TikTok en Concepción

Una niña de 11 años de Concepción resultó con graves quemaduras y se encuentra en riesgo vital tras intentar hacer un reto de TikTok.

La menor se encuentra intubada en el Hospital Regional de Concepción, con el 16% de su cuerpo quemado, viéndose afectada principalmente su vía respiratoria.

La niña se encontraba junto a su hermana gemela en la casa de sus abuelos cuando intentaron realizar el reto viral que habían visto en la red social.

El desafío consistía en lanzar un fósforo encendido a una botella de alcohol. Las menores realizaron la acción en el baño cuando la botella explotó.

Los padres de la niña afectada con esta situación decidieron compartir la experiencia y dedicaron palabras para evitar que esto vuelva a suceder.

“Los niños se creen más adultos y no ven los peligros que hay en redes sociales y cosas que para ellos es un juego, puede terminar en una tragedia”, declara la madre.

“Una familia que no pase por esto, yo me doy por pagado. El dolor que yo siento es algo que nadie merece y yo no quiero que nadie más pase por esto“, agrega el padre.

Este hecho no es el primero que se conoce donde menores se ven afectados al replicar las cosas que ven en internet, algo que es verdaderamente preocupante.

Los padres de la niña de 11 años en riesgo vital ven como un lamentable ejemplo de lo que pasa cuando se realizan videos de TikTok, o cualquier otra plataforma sin supervisión.

El llamado es a estar siempre alerta a la acciones que realizan los niños, que ponen en riesgo su integridad física al realizar este tipo de retos peligrosos que abundan en las redes.