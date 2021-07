Denuncian masiva clonación de tarjetas de débito en Litueche

Un oscuro fin de semana han tenido un grupo de vecinos de Litueche, Región de O’Higgins, luego de percatarse que sufrieron una clonación de sus tarjetas de débito pertenecientes al BancoEstado, ilícito que, se estima, estaría afectando a más de un centenar de personas, según las denuncias difundidas por redes sociales.

Según compartieron las víctimas con ADN, desde el pasado viernes comenzaron a percatarse de movimientos anómalos en sus cuentas, desde donde se habrían realizado consultas de saldo, no realizadas por los titulares, para posteriormente presentar giros y compras que ellos nunca realizaron por montos que consumieron, en la mayor parte de los afectados, sus sueldos y bonos entregados por el gobierno.

Lo peor de todo es que los vecinos denuncian que fueron a Carabineros quienes les expresaron en reiteradas oportunidades que no les tomarían la denuncia por ser un tema bancario. Sin embargo, tras la insistencia de quienes fueron llegando de a poco al lugar, debieron tomar la constancia logrando reunirse en el llamado grupo de WhatsApp de “Los Clonados”, donde están organizándose para que este millonario robo, primero sea solucionado por la institución financiera, donde acudirán este lunes, y luego para que sea investigada por las autoridades como corresponde, indicaron.

“Yo me di cuenta anoche, a las 21 horas, cuando me llegó un aviso de compra en PC Factory por un monto de 405 mil pesos. Todo comenzó yo creo, luego de una compra en la bomba de bencina, por un monto de 4 mil y tantos pesos, pero no me llegó el comprobante de la compra, para luego girarme 200 mil pesos por Caja Vecina”, manifestó Rodrigo Donoso.

Enzo Poza, otro de los vecinos afectados en Litueche, comentó que, “lamentablemente el día 3 de julio fui afectado por una clonación que creo que debió haber sido bastante planificada, incluso hace semanas y esperaron hasta principios de julio, para que todos tuviéramos dinero para hacer las transacciones en giros en cajeros automáticos, compras en Jumbo en el Costanera Center en Santiago específicamente”, indicó, agregando que “ojalá nos puedan ayudar, ya que somos varios los afectados. Van más de decenas de personas las que hemos contactado para que podamos generar algún tipo de ayuda y no lo vean como casos individuales, sino que como colectivos y seamos todos los que estamos denunciando para que nos devuelvan el dinero y persigan a las personas que estén involucradas y sean los culpables”.

José Llano, otra de las víctimas, señaló que “esto debió pasar aproximadamente el 29 de junio que fue el día en que hice una carga de combustible en la Copec de acá de la comuna y después no ocupé la tarjeta. Al saber de que habían personas con la tarjeta clonada, revisé mi cuenta y vi que yo había sido víctima de las clonaciones. Me di cuenta el día 3 de julio, me sacaron aproximadamente unos 520 mil pesos con un giro en caja vecina, otro en cajero automático y una compra en PC Factory”.

Los afectados por clonación de tarjetas en la comuna de Litueche siguen realizando gestiones para recuperar su dinero y para que la Fiscalía investigue a la organización que dejó a los habitantes de Litueche en saldo cero.