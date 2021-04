Lautaro: Dos carabineros fueron heridos en ojo y piernas durante procedimiento de despeje de ruta

Dos carabineros resultaron lesionados tras ser atacados durante un procedimiento de despeje de ruta en Lautaro, en la región de La Araucanía.

Las lesiones se produjeron durante un enfrentamiento entre la policía uniformada e integrantes de comunidades mapuches, por lo que uno de los funcionarios tuvo que ser trasladado a la ciudad de Temuco, mientras que el otro fue derivado por vía aérea hasta el hospital de la comuna.

El jefe de la Zona de Control del Orden Público (COP) de la institución, Carlos González, detalló que los carabineros fueron “vilmente atacados por delincuentes que estaban armados de bombas molotov, piedras y armamento de fuego, siendo atacados nuestros vehículos blindados como el personal”.

“Producto de esto tenemos dos carabineros que están lesionados, uno en este minuto en la Clínica Mayor está siendo atendido para verificar una lesión ocular (dos perdigones en su ojo derecho) y tenemos otro carabinero en el Hospital de Lautaro que está siendo intervenido para extraerle perdigones de sus piernas”, agregó.

Al respecto, el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, dijo que existe un aumento de la violencia en la región de La Araucanía y sostuvo que los autores están buscando herir o matar a los policías.

“Este es un hecho extremadamente grave. Acá no solo se intenta lesionar, sino que se intenta matar a dos carabineros y lo que se busca detrás de esto y estas acciones delictuales extremistas y terroristas, es infundir temor, es inhibir la acción del Estado, y no solo la acción del Estado, sino la acción de las policías que están cumpliendo su labor, que están haciendo su trabajo y no nos van a amedrentar”, afirmó.

En los incidentes se detuvieron a dos personas, pero solo se les pudo imputar el delito de desórdenes, porque en su poder no tenían ni armas ni bombas molotov. De todas maneras, el Gobierno anunció que se va a querellar por homicidio frustrado y por lesiones.