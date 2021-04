Alcalde de Calama confirmó que clínicas veterinarias que inocularon a personas con vacunas caninas siguen en funcionamiento

El pasado martes, se dio a conocer que durante 2020, un número indeterminado de personas habrían sido inoculadas en Calama con una vacuna para perros, fármaco que previene el coronavirus canino.

El alcalde de Calama, Daniel Agusto, en conversación con Ciudadano ADN, se refirió a esta insólita situación que se llevó a cabo en base a un informe elaborado por veterinario de la zona, identificado con las iniciales C.P.C., denominado “Inmunización cruzada con vacuna coronavirus canina como tratamiento preventivo en seres humanos”.

“Nos preocupa enormemente por la irresponsabilidad de estos profesionales, que en definitiva experimentaron con la población con esta vacuna que es para los perros“, aseguró.

Respecto al informe desarrollado por el veterinario, el jefe comunal indicó que “fue elaborado de manera muy dudosa, con ciertas cosas que faltaban a la verdad, señalando que había estudios en otros países, que habría dado afecto esta vacuna en los humanos, lo cual, según el ISP fue desmentido absolutamente, la inmunización cruzada no existe“.

En ese sentido, manifestó que “se generó un grave daño a la población y se puso en riesgo y se experimentó, no sólo por parte del profesional, que se inoculó él también, sino por poner la vacuna a disposición de una gran cantidad de personas“.

En tanto, el alcalde confirmó que las clínicas veterinarias involucradas siguen funcionando, y cuestionó la decisión de la autoridad sanitaria de no clausurarlas.

“La seremi de Salud tiene la facultad para hacerlo, y si efectivamente, sancionó a dos profesionales, no entendemos por qué no se clausuró en el acto. Se debió clausurar para generar un mejor proceso de investigación, no entiendo esa omisión por parte de la autoridad sanitaria“, expresó.