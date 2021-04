Implementan ultracongelador y vacunatorios móviles para enfrentar el Covid-19 en el Biobío

Llegó nuevo equipamiento al Biobío en el marco del combate al coronavirus. Se trata de un ultracongelador que permite almacenar hasta 230.000 dosis de vacunas Pfizer, que requieren de -70 grados para mantener su cadena de frío.

Para inaugurarlo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, viajó a la región y explicó que este equipamiento “facilitará no sólo guardar las dosis, sino que facilitará su distribución y logística”.

También estuvo presente el intendente del Biobío, Patricio Kuhn, que sostuvo que “gracias a esto, podemos disponer de manera segura y permanente las vacunas, porque pueden estar en la cadena de frío que requieren”.

Asimismo, el seremi de Salud de la región, Héctor Muñoz, fue parte del evento y tuvo palabras para quienes, pudiendo, no se han inoculado. “Hay vacunas disponibles para ellos. Los que no pudieron vacunarse con su primera dosis, los adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, personal de salud… Durante la próxima semana queremos terminar con esos grupos por lo cual reitero el llamado a quienes no se han vacunado que lo hagan, hay stock de ambas vacunas para eso”.

El jueves llegaron 29.250 dosis de vacuna Pfizer a la región, las cuales fueron dispuestas en dicho equipamiento. Con esta nueva remesa de vacunas la región completa 1.269.114 dosis, 203.285 de ellas Pfizer y 1.065.829 Sinovac.

Además de lo anterior, se anunció la implementación de 8 móviles de vacunación para agilizar el proceso, cinco para Concepción, dos para Biobío y uno para Arauco.

“Estos ocho móviles de vacunación que llegaron a la Región del Biobío permiten apoyar y fortalecer dos programas de vacunación que son claves para el país, correspondientes a la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la campaña de vacunación contra la influenza que comenzó esta semana. Estos móviles nos permitirán llegar a lugares extremos, sobre todo a zonas rurales donde las personas no se pueden desplazar” añadió la subsecretaria Daza.

Otra de las razones por la que la cirujana viajó al sur, fue la implementación de nueva infraestructura: un nuevo centro de trazabilidad, donde trabajarán más de 182 profesionales en la investigación epidemiológica, y dos nuevas residencias sanitarias que aportan 52 piezas y 80 camas.

De esta manera, existen un total de 956 habitaciones y 1.368 camas en la región habilitadas para el aislamiento de casos positivos y contactos estrechos.