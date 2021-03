“Aquí se permite todo”: las duras reflexiones de los porteños ante intervención de “Valparaíso Agoniza”

Valparaíso Agoniza es el nombre de una intervención artística que se exhibió en diferentes puntos de la ciudad porteña durante esta semana. Se trata de un mensaje que fue expuesto de forma digital en dos edificios de la comuna con objetivo de concientizar, es decir, la imagen no fue proyectada directamente en los lugares, sino que integrada de forma digital, viralizando más tarde las fotografías por redes sociales.

Ante dicho mensaje, el administrador del Teatro Condell, Leonardo Torres expresó su interpretación de la intervención. “Yo creo que hace años Valparaíso agoniza, no sólo ahora y eso es porque derechamente hay un abandono del estado hacia las políticas que permiten que la ciudad se pueda desarrollar como corresponde”, reflexionó.

En la misma línea, Torres agregó que “hay una serie de proyectos fallidos que en su lógica pudieron haber levantado Valparaíso como el proyecto T2, pero que desde sus inicios siempre se hicieron a espaldas de la ciudad. Hay una visión de Valparaíso que siempre lo he dicho, es el patio trasero de Santiago. Y así se siente. Como el patio del carrete. El patio donde juntas un poco la mugre”, expresó sobre la obra Valparaíso Agoniza.

El porteño además criticó que “el Estado es el que no se ha hecho cargo de una ciudad que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad y que, teniendo ese rol tan importante, el estado debería haber tenido una consideración más allá de los aportes que recibe la ciudad. En otros países del mundo las ciudades patrimonio se cuidan, acá se desprecian. Tenemos una ciudad que ha ido de mal en peor. Que se han hecho muchos esfuerzos por levantarla, pero que cuesta”.

Desde el rubro de los comerciantes, Eduardo Horta, quien trabaja en Ferretería Condell se sumó a estas observaciones generadas por la intervención. “Me parece que representa la realidad. Nosotros todos pensamos lo mismo, que estamos agonizando. Que se está muriendo Valparaíso. No se respeta nada, nada. No podemos transitar libremente por las calles. Estamos inseguros, es decir, creo que refleja el sentimiento de muchas personas”, dijo.

Sobran ejemplos de ciudades que progresaron, brillaron y luego ingresaron en una interminable agonía, o en algunos casos, llegaron hasta la quiebra económica y social. ¿Qué podemos presagiar sobre la suerte de nuestra casa común? #Valparaíso pic.twitter.com/rG9uOP58C6 — Rescatemosvalparaiso (@Rescatemosvalp1) March 1, 2021

Ante el desplazamiento del comercio ambulante en la comuna, Horta señaló que “no se respetan las normas básicas de respeto. Si yo pago una patente comercial, estoy pagando un derecho por un frente y llegan los comerciantes ilegales, ambulantes y te ocupan el frente. Tú vas para allá y le dices: ¿por qué no te pones más allá? No, es que la calle es libre y ‘tal por cual’. Después tú te vas y te rallan el negocio. Te mean y te cagan afuera. Es una falta de respeto”.

El mensaje de Valparaíso Agoniza también resonó en los cerros de la ciudad. Delia Soto, presidenta de la junta de vecinos del cerro “La Loma”, expresó: “Yo creo que hay cierta falta de fiscalización. Una falta de las autoridades en su conjunto. No estoy hablando solo de una, sino de todas. Como que han dejado que Valparaíso sea el basurero del resto del país. Así de simple. Aquí se permite todo. Valparaíso permite todo lo que en otros lados no se puede hacer”.

“No hay ninguna posibilidad de tener orden. La gente tiene que abrir en horarios que no corresponden. Uno no puede bajar a comprar en horarios normales. Es realmente algo que ya se escapó de las manos”, opinó Delia.