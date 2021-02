Alcalde de Victoria tras seis semanas de cuarentena: “Nos vamos enterando de las políticas o de la mirada que tiene el Gobierno a través de la televisión”

La comuna de Victoria, ubicada en la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía, está en cuarentena desde el 9 de enero, por lo que perdió toda la época estival y la economía local. Para conocer a fondo la situación, Ciudadano ADN conversó con su alcalde Javier Jaramillo.

El jefe comunal aseguró que “las cuarentenas no están siendo efectivas en Victoria y en el resto de las ciudades, los contagios siempre van aumentando, y lo peor es que solamente nosotros nos vamos enterando de las políticas o de la mirada que tiene el Gobierno a través de la televisión, de los mensajes que pueda dar el ministerio”.

Agregó que “tenemos un comercio absolutamente dañado y afectado, ya van a ser seis semanas cerrado. Esto daña a cualquier pequeño comerciante de la ciudad. Hay que recordar que esta es una ciudad pequeña de 40 mil habitantes, y un comercio cerrado es condenarlo a su pronto cierre y fracaso del negocio”.

Sobre la situación sanitaria, Jaramillo explicó que “tenemos un alto nivel de contagio. Cuando entramos dentro de la cuarentena, cuando el Gobierno puso esto de máximo cuatro semanas, en la cuarta semana, nosotros nos enteramos de que no era tan así, que había que ver los indicadores de positividad, que quiere decir que de la cantidad de PCR que se estaban realizando, cuántos estaban saliendo positivos“.

A pesar de que, “durante dos semanas nos bajaron los PCR, se lo manifestamos a la autoridad, se lo dijimos al intendente, se lo dijimos a la Seremi y no nos hicieron caso, nos dijeron que no había laboratorios, que no existía la cantidad de PCR adecuados para entregárselo a la provincia”.

De esta manera, “estuvimos haciendo 100 PCR semanales y le terminamos haciendo PCR solo a la gente positiva o a la gente que estaba con síntomas, de 10 salían 10, no pudimos hacer una pesquisa activa, por la falta de este examen y, nuevamente, el Gobierno se termina encogiendo de hombros y termina diciendo ‘chuta, estamos buscando la solución'”, reveló Jaramillo.

El alcalde de Victoria continuó explicando cómo va el proceso de vacunación en la comuna. “Bastante bien estamos, con bastantes confusiones en nuestro territorio aquí, yo se lo manifesté a la subsecretaría Daza hace un tiempo atrás, el Presidente de la República aparece vacunando a un bombero, haciendo un anuncio con un bombero al lado, y al otro lado con una persona de la basura, un recolector de basura y en todo este proceso de vacunación a nosotros no nos permiten vacunar a ese tipo de personas”.

A la reelección como independiente

Javier Jaramillo, quien ganó el sillón edilicio por el PPD, reveló que irá a la reelección, pero como “independiente, junté firmas, llegó mucha gente, yo creo en las instituciones, pero siento que los partidos políticos hoy día no están acorde“.

Agregando que “hoy están discutiendo cualquier cosa, no las que verdaderamente está sintiendo o la ciudadanía, los parlamentarios de nuestro territorio, con respeto y cariño, yo los estimo, he conversado con muchos de ellos, pero ellos vinieron, sacaron su voto, ganaron la elección y no los hemos visto más en nuestro territorio, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido“.

“Por eso decidí ser independiente, juntamos todas las firmas, llegó mucha gente, yo creo y siento, mi corazón dice que nos tiene que ir muy bien, ahora, todos los candidatos dicen que son ganadores, todos tratan de definirse como independientes”, afirmó Jaramillo.

Y aclaró que “yo sí tengo mi independencia, no significa que yo no tenga una postura política, yo me defino adentro de la centroizquierda, ahí estoy. Con lo que no comulgo son con las prácticas de los partidos políticos, pero sí tengo una postura política, no me confundo, no me paso al otro bando con la independencia”.