Alcalde de La Serena y polémica por incumplimiento de calendario de vacunación: “Decidimos que los grupos esenciales para nosotros eran Bomberos y la gente de aseo”

“De acuerdo a lo que está publicado en el Diario Oficial, dice claramente que hasta hoy día viernes podemos vacunar a grupos considerados esenciales, no los nombra“. Con estas palabras, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, respondió a las críticas en su contra por incumplir con el calendario de vacunación contra el Covid-19 que estableció el Ministerio de Salud.

Dicha programación ha sufrido una serie de modificaciones, atrasando o adelantando edades, grupos prioritarios o personas con enfermedades crónicas y comorbilidades. Un hecho que se suma a las constantes críticas de alcaldes por modificar el plan de inoculación.

En conversación con Ciudadano ADN, Jacob hizo frente a la polémica por su decisión de vacunar primero a los voluntarios de Bomberos y personal de aseo.

“Por lo tanto, nosotros decidimos, en la fecha, que los grupos que para nosotros eran esenciales eran Bomberos y la gente del aseo. Por lo tanto, no estamos incumpliendo nada. En segundo lugar, la cantidad para estos dos grupos no son más de 500 vacunas, que ya las estamos realizando y que hoy día se termina”, continuó explicando el jefe comunal.

Un cifra baja, debido a que “hay mucha gente de esta empresa, bombero o del aseo que fueron vacunados antes porque tenían la edad sobre los 65 años hacia arriba, así que por lo tanto, eso disminuyó mucho la cantidad, pero estamos dentro de lo que corresponde, estamos dentro de la ley, así que nosotros tendremos que decirlo cuando vengan, porque hemos sido muy cuestionados o que no van a ser sumarios sanitarios y todo este tipo de cosas”.

Tras aclarar la polémica, Jacob explicó que “había una ansiedad por vacunarse tremenda y nosotros llevamos ya vacunadas 30.000 personas, que no es menor, y nosotros creo que debemos estar ya vacunando casi la totalidad de los adultos mayores a los recintos de vacunación, está llegando muy poca gente de ese rango etario porque han sido vacunados”.

Sumado a que “todos los recintos de vacunación han respondido al 100%, de una forma tan expedita que realmente la gente se sorprende, porque hay mucha gente que decía ‘voy a vacunarme, debe haber una tremenda fila’, no, los recintos que nosotros hemos habilitado son el estadio, el coliseo y un polideportivo, donde cómodamente pueden estar sentados, pueden esperar, en algunos casos, algunas orquestas juveniles han cooperado y han ido a tocar música clásica para relajar a la gente”.

“No hay gallito que valga”

El alcalde de La Serena también se refirió al regreso a clases presenciales en su comuna, asegurando que “yo creo que cuando está involucrada la salud no hay gallito que valga. Aquí hoy día los egos personales y protagonismo que algunos quieran tomar van por el camino equivocado, nosotros hemos dicho que mientras no se reúnan las condiciones de salud necesarias no podemos volver a clase presencial, no significa que no vamos a volver a clase, el 1 de marzo volvemos a clases online”.

Agregando que “aquí se parte con las clases, pero no se parten hasta que no tengamos primero la vacunación total de los profesores, después de la segunda, pero no solamente son los profesores los que trabajan en los colegios, hay auxiliares, administrativos, hay un montón de personas más que también tienen que ser vacunadas”.

“Entonces es fácil decirlo, porque ya el año pasado dieron como diez fechas distintas para que volviéramos a clases y la verdad es que no se cumplió ninguna, porque no había ninguna posibilidad de volver en las condiciones sanitarias en que estábamos”, aseguró Roberto Jacob.