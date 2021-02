Habitante de Rapa Nui y protestas en la isla por ingreso de personas por trabajo: “Las autoridades no se están poniendo los pantalones”

En el último tiempo se han realizado una serie de movilizaciones en Rapa Nui, principalmente centradas en la toma del aeropuerto Mataveri, ya que los habitantes de la isla rechazan el ingreso de personas al territorio, sobre todo por razones laborales.

A esto se suma —de acuerdo a las denuncias— la compleja situación que se vive en el lugar debido al aumento del precio de carga por kilo por parte de la aerolínea Latam, lo que ha causado el aumento de algunos bienes de consumo y alimentos, como el pan y las frutas.

Así lo expuso Vaiteka, habitante de Rapa Nui, en conversación con Ciudadano ADN. La ciudadana contó que forma parte de una “agrupación de mujeres, que estamos en una toma del aeropuerto. Pero esto no tiene que ver nada en contra de alguien, ni de los continentales, ni nada, sino que se trata de una ley de residencia que nosotros tenemos, que estamos en latencia”.

Vaiteka explicó que “llegaba un quinto vuelo con un retorno seguro, ahí venían muchas personas, gente rapanui, familiares, gente residente que lleva muchos años viviendo aquí, pero a la vez venían muchos habilitados, muchos habilitados de habilitados, muchas personas que venían a trabajar de turista”.

“Por eso es que hoy estamos alzando la voz y reclamando en contra de nuestras propias autoridades y también de las autoridades allá, que no se están poniendo los pantalones y no nos están escuchando”, subrayó la habitante.

Además, llamó a que “se cumpla la ley de residencia. Después viene el tema de Latam, que sigue subiendo los precios, está a $3.600 el kilo y ya no hay bolsillo que aguante. Nosotros estamos en una a isla a 3.700 kilómetros y nadie nos presta ayuda, en el sentido para bajar el precio”. Subrayó además que el kilo de fruta alcanza los $7.500 y el pan los $4 mil.

También acusó que las autoridades “tampoco han sido capaces de ponerse firmes, no reclamaron para que no sigan subiendo el precio y el consumidor tampoco, para que no se vea afectado, que somos todos los rapanui“.

Finalmente, Vaiteka explicó que “la municipalidad ha dado trabajo a turistas, a gente flotante, a muchas personas aquí en la isla que no debiesen estar viviendo y no por raza, no por racismo, no se trata de eso, sino que estamos en latencia y la gente necesita trabajo y no puede optar a ese trabajo, porque hay mucha gente de afuera que nos ha venido a quitar este trabajo”.

“Si bien hoy son $300 mil, que paga la municipalidad y a muchos les sirve, pero no alcanza absolutamente para nada, porque cada vez va subiendo el precio, o sea, comprar fruta, gracias a Dios aquí hay, pero hay ciertas ciertas épocas del año donde no salen ciertas fruta y por tanto uno tiene que recurrir a comprar fruta y ya está siendo un lujo comprar”, cerró.