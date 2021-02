Alcaldesa de Caldera criticó calendario de vacunación: “El Gobierno tiene ese afán de ser los mejores en todo, cuando al final somos los peores”

Una de las comunas más turísticas de la región de Atacama, Caldera, regresa a Fase 2 de Transición por el constante aumento de casos positivos de Covid-19, una realidad que les afecta económicamente debido a que la época del verano es donde tienen el mayor alza de población flotante.

Frente a este retroceso, Ciudadano ADN conversó con la alcaldesa de la comuna, Brunilda González, quién señaló que “el esfuerzo local, cuando hay decisiones políticas de carácter nacional tiene su efecto, y nosotros lo habíamos dicho, alcaldes y alcaldesas, de comunas rurales, más pequeñas, que habíamos tenido cifras muy controladas del coronavirus, que habíamos tenido una baja tasa de mortalidad y de incidencia de los casos, y cuando los tuvimos podíamos controlarlos con medidas locales y con mucha conciencia ciudadana”.

Además afirmó que “nos preparábamos para la temporada de verano, sabiendo que podría haber un rebrote y que si manteníamos controlado esto en la población local íbamos a poder enfrentarlo de mejor manera. Lo que hemos visto es que es una crisis no solo sanitaria, sino que cuando se administra mal puede venir una consecuencia muy grande desde el punto de vista económico“.

En ese sentido, advirtió que “habíamos dicho lo que podría ocurrir si es que no se exigían los PCR, sino había una programación en las vacaciones, no toda la gente tiene que salir al tiro de vacaciones, se pueden programar estas vacaciones, porque además hay que darle espacio para que la gente se mueva no tan lejos, que se mueva lo más cerca del lugar donde habitan habitualmente y eso se podía haber planificado”.

A raíz de lo anterior, González explicó que “el Gobierno ocupa una política de testeo que se llama BAC, que en el fondo hacer testeos de PCR de manera espontánea. Entonces, por qué en vez de hacerlo espontáneo mejor lo diriges, en salud se utiliza la focalización, y la focalización indica grupos que son de riegos, cuáles son los grupos de riesgos en las comunas pequeñas que son más turísticas, quienes vienen a trabajar de otras regiones, quienes salen de compras o a ver médicos a otras lugares de la región de Atacama”.

Vacunación a la rápida

Al finalizar, la alcaldesa de Caldera se refirió al plan de vacunación que comienza este miércoles 3 de febrero, asegurando que la reunión que tuvieron el domingo “fue un pataleo, porque ellos salen con un anuncio de un calendario que no lo conversan con nadie, cuando estamos hablando de salud pública, de una vacuna nueva, de una política de Estado que va a llegar para quedarse se tiene que hablar con quienes somos la plataforma de la vacunaciones, que son la atención primaria”.

“La atención primaria en un 98% esta a cargo de los municipios. Entonces una vez más el Gobierno trata de hacer todo acelerado, tienen este afán de ser los primeros en todo, los mejores en todo, cuando al final somos los peores en llevar la pandemia, los mejores dentro de los peores“, remarcó.