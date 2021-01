Alcalde de Quellón acusó abandono sanitario del Gobierno y denunció despidos injustificados en la industria salmonera

El alcalde de Quellón, Cristian Ojeda acusó abandono sanitario por parte del Gobierno puesto que tienen la tasa más alta de contagios a nivel país, en una zona que cuenta con 30.000 habitantes y más de 580 son casos activos.

Además, el edil dennció que se desvinculó a ocho trabajadores de la industria del salmón por “querer cuidar su salud” . Según Ojeda, dichas personas se ofrecieron a trabajar de noche, durante menos horas, no asistir al casino del lugar durante las comidas con tal de no contagiarse pero nada fue suficiente. Además aseguró que la mayoría de los colaboradores del lugar que están contagiados son asintomáticos.

“El 80% hoy día viene de la industria salmonera, son justamente muchos asintomáticos por eso se le presionó para que hagan un testeo masivo, una búsqueda activa para esos asintomáticos, pero que esperaran los resultados en las casas, en los hogares para que así, obviamente podamos bajar el número de Covid-19 en Quellón porque es alarmante”, sostuvo Ojeda.

La autoridad explicó que el gobierno no tiene disponible una residencia sanitaria en el lugar, que no tienen camas de urgencia disponibles como en Castro, por lo que emplazó en duros términos a las autoridades: “Hacemos un llamado primero a los ministerios que hagan bien la fiscalización, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y obviamente es injusto, abusivo que por querer ver su salud y la de sus familias se hayan desvinculado de la noche a la mañana. Esto vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores de nuestra comuna de Quellón, esperemos que esto no siga así”.

Ojeda comentó la existencia de dirigentes que están preocupados y atemorizados de ser despedidos si alzan la voz respecto a lo que está ocurriendo en la zona.2

El edil llamó a trabajar en conjunto y también a la “concientización del empresariado” en pos de entender que se trata de una vulneración de derechos y que hay que pensar en la salud de los trabajadores.

Finalmente, emplazó en duros términos al Ministerio de Salud y dijo que “tiene que colocar recursos, equipos médicos para ayudar porque el testeo, la trazabilidad, el seguimiento lo hace Salud Municipal sin ningún aporte. Hoy día del gobierno –y tenemos 1500 personas que están en cuarentena– que las ayudas de los kit sanitarios, las canastas familiares lo hacemos desde el municipio”.