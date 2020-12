Disfrazada de princesa: Alcaldesa repartió regalos navideños tras suspensión de fiesta por la pandemia

Una Navidad 2020 “casa por casa” fue la idea que durante estos días ha estado llevando a cabo la Municipalidad de Nogales, en la Región de Valparaíso, entregando regalos a los niños y niñas de la comuna con su alcaldesa, Margarita Osorio, disfrazada de princesa encabezando el operativo.

Así, además de los regalos para los más pequeños, se entregan cajas de mercadería y kits de cuidado para los adultos mayores, entre otras cosas.

A los distintos sectores del municipio llega la edil con animación junto al Viejito Pascuero, además de funcionarios disfrazados con motivos navideños.

Al respecto, la alcaldesa dijo que “hemos entregado una gran cantidad de ayuda a las personas que han visto disminuidos los ingresos producto de la pandemia, gente que no tiene recursos porque perdió su trabajo o bajaron sus ingresos. Entonces cómo no íbamos a celebrar esta Navidad, si muchas familias no tienen los recursos para hacer regalos a sus hijos”.

La municipalidad tiene contemplado repartir más de siete mil cajas de mercadería, tanto municipales, del Gobierno Regional y aportes de la empresa privada, y 4 mil 500 juguetes para los menores hasta los diez años.