Alcalde de Concepción exige “cuarentena total” ante alza de contagios: “No estamos preparados para una mortandad, y eso es lo que quiero evitar”

Cuarentena total es lo que exige para el Gran Concepción el alcalde Álvaro Ortiz, luego del empeoramiento de los índices de contagio de Covid-19 en la Región del Biobío. “Llevamos meses solicitando medidas más estrictas. No sirve de nada un cordón sanitario en una comuna si no va de la mano con una cuarentena. Vea lo que pasó en Penco, en Tomé, en Talcahuano. Si no se aplica la cuarentena, la gente va a salir de sus casas y va a ocurrir lo que está ocurriendo”, expresó la autoridad en contacto telefónico con Ciudadano ADN.

La autoridad explicitó que “no nos enorgullece” el índice de casos acumulados en la ciudad, que hasta hoy suman 2.439. “En las últimas horas se contagiaron 38 personas, antes de ayer 55, el sábado 64. Y aún así no se aplican medidas estrictas”. Por eso su insistencia en una cuarentena total, “no esta medida de cuarentena parcial que hubo el fin de semana, que es la única medida restrictiva que se ha aplicado en la comuna. El centro de Concepción está lleno, el comercio está funcionando, algunas personas no están ocupando mascarillas ni guardando distanciamiento físico”.

Los servicios de salud en la zona son otra de las preocupaciones del alcalde. “Están colapsados en capacidad de camas en el hospital de Higueras, en el Clínico Regional y en el de Tomé. Estamos muy complicados”. Por eso, enfatizó en que “si no se toman cartas en el asunto ahora, la situación va a estar aún más complicada en los próximos días. Desde el municipio no estamos preparados para una mortandad, y eso es lo que quiero evitar en mi comuna”.

La explosión de contagios, según el alcalde, se produjo en eventos especiales como la celebración del Día del Padre o del Día del Niño. Un escenario que se agravó con el retiro del 10% de los fondos previsionales, que por un lado produjo una reactivación económica en la capital del Biobío, pero también implicó que “se llenaron los centros comerciales de la ciudad”. Según recordó, la principal actividad económica de Concepción es el comercio, que “lo ha pasado muy mal desde el estallido social a la fecha. Pero ahora la gente fue, compró cosas, y eso lamentablemente disparó los contagios y ahora estamos pagando las consecuencias”.

Las peticiones de Ortiz son producto de las conclusiones de la mesa técnica organizada por el municipio, con la participación de expertos de todas las universidades de Concepción, “porque somos una ciudad universitaria”. Desde esa posición, explica que se han tomado medidas “aisladas, para demostrar que sí se están haciendo cosas, pero son poco prácticas. Es injusto que los adultos mayores estén encerradas desde marzo”. Por eso, insistió en ver “las experiencias de otros países. Por eso, queremos cuarentena ahora. Por qué no se toman las medidas, cuál es la razón tan poderosa para no dejar la calculadora económica y la política. Lo más importante es la vida, que no se devuelve con un bono, ni con el 10%, es irremplazable”.

En la misma tónica, le preocupa que “fácilmente” en las próximas semanas Concepción llegue a superar el 20% de cesantía. “Ya estamos en orden del 15 o 16%. Somos una ciudad prestadora de servicios, capital regional y epicentro de zona metropolitana. Esta pandemia no es solo sanitaria”, recordó. Por eso, asegura, ha tomado medidas relativas a la seguridad, al combate de enfermedades mentales producto del encierro, de apoyo al emprendimiento y “a los irresponsables que no respetan las medidas sanitarias y el toque de queda, que se les aplique todo el máximo rigor de la ley”. También se ha intensificado la fiscalización del uso de mascarillas, del distanciamiento físico y se compraron 10.000 tests, que se están aplicando a segmentos clave como choferes de locomoción colectiva, bomberos y en poblaciones. “Si la autoridad regional y central no nos pesca, por decirlo en un lenguaje bien chileno, nosotros nos vamos a cuidar solos”.