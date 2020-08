Con masivo funeral despidieron a Norma Vásquez en Linares

Cerca de las 14:00 horas de este lunes en Linares se realizó el masivo funeral de Norma Vásquez Soto, joven carabinera de 20 años que fue encontrada sin vida en un vehículo en un motel de la ciudad, crimen por el cual está detenido como único sospechoso su expareja, Gary Valenzuela Ramos, exsubteniente de la institución uniformada.

Después del funeral al que asistieron cerca de 200 personas, Mariana Vásquez, hermana de la joven asesinada indicó que la familia todavía no tiene claridad de las circunstancias en las que se produjo el crimen y los motivos para que Norma se encontrara con su expareja.

“Yo todavía no entiendo eso con claridad porque no me han informado cómo fue todo, cuando ella hizo la denuncia por abuso sexual ella abortó la relación y se acabó todo y dejó eso claro, y le dijo (a Gary Valenzuela) que lo iba a denunciar. Me parece ilógico, porque ella era una chica bastante inteligente, yo no creo que ella tenía contacto después de eso”, dijo.

Gary Valenzuela Ramos será formalizado este miércoles en el Juzgado de Garantía de Linares, donde el Ministerio Público buscará imputar el delito de femicidio.